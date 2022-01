Az idegek csatáját megnyerve lett másodjára világbajnok Peter Wright

Rendkívül izgalmas és fordulatos mérkőzés után Peter Wright 7-5-re legyőzte Michael Smith-t, ezzel pályafutása második világbajnoki címét szerezte meg.

Érezhetően idegesen kezdték a meccset a felek, mert bár az átlagok szokás szerint magasan voltak, de a kiszálló egyik játékosnak sem ment. Az idegek harcát végül a skót bírta jobban, egy brékkel 3-1-re húzta be az első leget. Ez alighanem megnyugtatta Wrightot, mert 1-1 után egy pocsékul sikerült 33 után szorított helyzetbe került, 148-ról mégis ki tudott szállni, ezután pedig 2-0-ra ellépett.

Yet another unbelievable finish from the 2020 World Champion, this time he perfectly pins the bull to take the second set and double his lead! #WHDarts pic.twitter.com/8soyMR1SH1

Ezután rövid szünetet követően Smith összekapta magát, ráadásul úgy nyerte meg első szettjét, hogy egy káprázatos 167-es kiszállóval nyert hátsó pályáról leget. Ezt a lendületet kihasználva élesebbek lettek az angol dobásai és kiszállói, így aztán az egyenlítés is összejött, négy szett után teljesen egálban volt a két dartsos.

𝗦𝗠𝗜𝗧𝗛'𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗢𝗔𝗥𝗗!

That was a tremendous set from Michael Smith and he's back in this final!

He halves the deficit and it's well and truly GAME ON!#WHDarts pic.twitter.com/KTEhyxklok

