Hiába dobott kilencnyilast, kiesett a dartsvébé címvédője

Kialakult az elődöntő mezőnye a londoni dartsvébén.

A negyedik helyen kiemelt James Wade 5-0-val lépett át Mervyn Kingen, majd a kétszeres világbajnok Gary Anderson 5-2-vel ejtette ki Luke Humphriest.

Az igazi izgalmak az esti programban történtek, kezdésnek a torna meglepetésembere, Callan Rydz izzasztotta meg nagyon a második kiemelt Peter Wrightot.

Rydz 2-0-ra, 3-2-re és 4-3-re is vezetett, de Wright összekapta magát, és a döntő szettben 2-2 után a tie-breakben ő volt a pontosabb, ehhez jól jött a hatalmas rutinja is.

Az extravagáns külsejű skót negyedszer jutott elődöntőbe, és hogy mennyire nagy kő esett le a szívéről, azt jól jelzi, hogy a győzelem pillanatában földhöz vágta a nyilait.

!

WHAT A MATCH, WHAT A WIN!

Peter Wright comes from 3-1 down to defeat Callan Rydz in a tie-break to secure his spot in the semi-finals!

One of the best quarter-finals Ally Pally has ever seen!#WHDarts pic.twitter.com/9d6esXARlV

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2022