IDEA: Nem Magyar Péter, hanem Orbán Anita a legkedveltebb politikus ma Magyarországon

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 28. 12:16
Az IDEA Intézet májusban kérdőíves felmérést végzett arról, hogy kik a legnépszerűbb politikusok az országban: a lista élén a Tisza-kormány miniszterei, illetve Magyar Péter miniszterelnök végzett.

Az intézet megjegyzi, hogy május elejére a kormánypártok támogatottsága a teljes népességen belül is közelítette a kétharmados szintet, így nem meglepő, hogy a politikusok népszerűségi listájának élén is kormánytagok állnak, akik lényegesen népszerűbbek a Fidesz vezető politikusainál.

Az IDEA azt írja: ugyan a tiszás politikusok pontszámai között csak 1-1 pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista legtetején jelenleg nem a miniszterelnök, hanem Orbán Anita, külügyminiszter állt. Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, és Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is kicsivel jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében.

A felmérés szerint Magyart az őt értékelők fele kedveli (51%), és kétségtelen, hogy a miniszterelnökkel szimpatizálók tábora a legnagyobbak közé tartozik jelenleg. A népszerűségét kifejező index értéke azért alacsonyabb mégis egy kicsit, mert a válaszadók 42 százalékának viszont nem szimpatikus a személye és ez az arány Kapitány István (40%), Orbán Anita (39%), de különösen Vitézy Dávid esetében jóval alacsonyabb (34%).

Az IDEA számai szerint Vitézy Dávid népszerűségi indexe 6 ponttal magasabb jelenleg, mint a választások előtt volt. A vizsgált tiszás politikusok közül az a Tarr Zoltán számít a legkevésbé népszerűnek, aki legrégebben jelent meg Magyar Péter mellett.

Az intézet szerint mindent elmond a belpolitika jelenlegi erőviszonyairól, hogy még a Tisza szintjén viszonylag népszerűtlen Tarr kedveltsége is lényegesen felülmúlja az ellenzékbe került fideszes politikusokét, akik az új kormány képviselőitől csak jelentősen leszakadva következnek a népszerűségi listán. Míg a Tisza minisztereiről a válaszadók nagyjából fele pozitívan vélekedik, addig az ellenzéki politikusokat a döntő többség nem kedveli.

A felmérés arra jutott, hogy a többség Orbán Viktort sem kedveli: az őt értékelők 62 százalékának negatív a véleménye a volt miniszterelnökről, míg egyharmaduk (34%) még mindig a hívének tekinthető.

Orbán megítélésénél is rosszabb egy kicsivel az egyik legnépszerűtlenebb vizsgált fideszes politikusnak, Lázár Jánosnak az értékelése: a válaszadók kétharmada nem szimpatizál vele (67%), és csak alig több mint egynegyedük kedveli őt (28%).

Adatfelvételi információk

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. május 8. és 2026. május 11-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.

