Wright és Smith döntőzik a dartsvébén

Az angol Michael Smith és a skót Peter Wright játssza a dartsvilágbajnokság döntőjét.

Az első elődöntőben a kilencedik helyen kiemelt Smith a negyedikként rangsorolt James Wade-del találkozott. Smith 3-2-re nyerte az első játszmát, majd 3-1-gyel húzta be a másodikat, amikor 114-ről szállt ki a negyedik legben.

! The perfect start for Michael Smith here, averaging almost 106 as he takes the second set and he leads Wade 2-0!#WHDarts pic.twitter.com/2kuvvRvoUw — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2022

A harmadik játszmában Wade 2-2-nél 121-es kiszállót virított, és ezzel szépített, de Smith belehúzott, és 5-1-re ellépett. A magabiztos vezetés birtokában Smith kissé kiengedett, Wade pedig a hetedik játszmát egy 160-as kiszállóval söpörte be.

! TAKING THE SET IN STYLE! James Wade pins tops for a huge 160 finish and he’s still in this semi-final! You can never write off Wade…#WHDarts pic.twitter.com/coEOo8wnwT — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2022

Wade belejött, és 5-3-ra alakította az állást, de Smith még időben kapcsolt, 3-1-re nyerte a kilencedik szettet, és ezzel bejutott a hétfői fináléba. Smith 101-es átlaggal zárt, valamint 16 180-at dobott, és 2019 után ismét döntőzhet, akkor 7-3-ra kikapott Michael van Gerwentől. Wade pedig pályafutása negyedik vb-elődöntőjét is elvesztette.

A másik elődöntőben a 2020-es világbajnok Peter Wright kezdett jobban, aki az első két játszmát úgy nyerte meg honfitársa, Gary Anderson ellen, hogy 106-os átlagot produkált. A harmadik játszma is Wrighté lett, de a kétszeres világbajnok Anderson (2015, 2016) egy pazar 105-ös kiszállóval visszajött a meccsbe.

! Gary Anderson hits a 180 to set up a 105 finish and he halves the deficit! He now only trails Peter Wright three sets to two and this is far from over…#WHDarts pic.twitter.com/5efHFfQ9kx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2022

A meccs ötödik játszmája is Andersoné lett, aztán a hatodikban Wright egy dobásra volt a tökéletes legtől, de ahogy egy körrel korábban Callan Rydz ellen, úgy most is a dupla 12-est rontotta el.

! For the second time in 24 hours, Peter Wright misses D12 for a nine-darter! Now that, would’ve raised the roof!#WHDarts pic.twitter.com/1VXYSuiQYG — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2022

Bár a kilencnyilas nem jött össze Wrightnak, a szett így is az övé lett, Anderson pedig csak üldözni tudta. 5-4-nél aztán utolérhette volna Anderson az ellenfelét, de a negyedik legben 87-ről nem tudott kiszállni, Wright pedig ezt a leget, majd a következőt is besöpörte, lezárva ezzel a találkozót.

! What. A. Match. Peter Wright defeats Gary Anderson 6-4 in an absolute thriller to book his spot in the final of the 2022 World Championship! Can Snakebite double his world title tally?#WHDarts pic.twitter.com/RavvT6Ppyw — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2022