Márton Gréta Kongóról: Voltak dolgok, amikkel megleptek minket

A magyar válogatott 30-22-re legyőzte Kongót a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének pénteki játéknapján.

Mivel Németország délután fölényesen legyőzte a Koreai Köztársaságot, minden továbbjutási esély elszállt, így aztán eléggé elkenődve léptek pályára a mieink, de a dánok és németek elleni vereség után lelkileg volt fontos ez a meccs. Márton Gréta úgy értékelt, a vártnál nehezebb mérkőzést játszottak egy speciális ellenféllel szemben, amely nagyon jól teljesített. A balszélső szerint szomorkás hangulatú volt a bemelegítés, mert tudták, hogy már nem juthatnak tovább, de minden erejüket összeszedték.

Voltak dolgok, amikkel megleptek minket, főleg a remek átlövéseikkel, mert arra készültünk, hogy szeretnek betörni. A vasárnapi meccsen is szeretnénk magunknak és a szurkolóknak is bizonyítani, hogy mi mindent megtettünk. Sajnos Tomori Zsuzsanna most nincs a keretben, szerintem ő nagyon hiányzott a védekezésünkből