A Bayern München olyat tett, amire 1969 óta nem volt példa

A berlini Olimpiai Stadionban rendezett fináléban a Bundesliga-győztes bajorok mindhárom gólját Harry Kane szerezte: az 55. percben fejjel, a 80.-ban lábbal talált az ellenfél kapujába, akárcsak a 92.-ben, amikor büntetőt értékesített.

A Bayern olyat tett, amire az Opta adatai szerint 1968-69 óta nem volt példa a német labdarúgásban.

Mégpedig azt, hogy a teljes kupaszezonban mindössze három gólszerzője volt a csapatnak: Kane tízszer volt eredményes, mellette Luis Díaz három, Michael Olise két gólt szerzett. Korábban is a Bayern vonultatott fel hasonlóan kevés gólszerzőt, akkor ráadásul csak ketten (Gerd Müller 7, Rainer Ohlhauser 1 gól) hozták össze a müncheni találatokat.

Stuttgart volt a címvédő, a Bayern München pedig az újabb sikerével tovább javította – 20-ról 21-re – a győzelmi rekordot. A Werder Bremen a második az örökrangsorban hat elsőséggel.

Manuel Neuer egymaga hét kupasikernél tart, amivel beállította Bastian Schweinsteiger rekordját.