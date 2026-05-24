Súlyos betegsége után először jelent meg a kamera előtt Erdő Péter

Isten pünkösdkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek pünkösdvasárnapi, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében.

Erdő Péter úgy fogalmaz: nagyon fontos, hogy

ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek.

A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több sürgős műtét után, több mint három hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera, nyilvánosság elé. Húsvétkor hangüzenetet tett közzé.

Erdő Péter a videóban köszönetet mond azoknak, akik eddig vele voltak imádságban, és akik ezután is imádkoznak érte. Hozzáteszi: