„A babgulyást nem tudja felülmúlni semmi” – a honvágy hazahozta, büntetőeljárást kapott az ukránok oldalán harcoló magyar önkéntes

Börtönbüntetés fenyegeti azokat a magyar civilek, akik morális okokból fegyvert fogtak Ukrajna oldalán a háború kitörésekor – mondja több, leszerelt és jelenleg is kint harcoló, önkéntes katona. Ketten közülük már felfüggesztettet kaptak, a többiek hazajövetelét így megnehezíti az a bizonytalanság, hogy a határt átlépve – az Európai Unióban példátlan módon – bíróság elé kéne állniuk és jó eséllyel börtönbüntetést kapnának, ahogy azt az első fecske, László esete is jól példázza.

László 2022 márciusában csatlakozott az invázió első napjaiban felálló ukrán Nemzetközi Légióhoz, amely formális kereteket biztosított az ukrán haderő kötelékéhez csatlakozó több ezer külföldi önkéntesnek.

„Úgy éreztem, hogy ez nem normális, Európában olyen nincsen, hogy valaki megtámad valakit, csak úgy” – mondja a dunakeszi járműjavító egykori lakatosa. A sors iróniája, hogy a járműjavító akkor még részben orosz tulajdonban volt.

Elmondása szerint nem volt „militarista beütődése”, sem komolyabb katonai tapasztalata a sorkatonaságon kívül. Egykor – engedéllyel – fegyveres biztonsági őrként dolgozott. „Én mindig a gyengébbeket védtem”.

László megjárta a hadak útját, ott volt, amikor az oroszok szétlőtték a légió javorivi táborát márciusban – „13 becsapódásig számoltam”, később Harkiv megyében harcolt géppuskásként, évekkel később szerelt le, három sérülést követően.