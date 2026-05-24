fegyveres rablás fernando vargas videó
Élet-Stílus

Élő adásban fegyveres rablás áldozata lett a mexikói sportújságíró

24.hu
2026. 05. 24. 12:32
„A kulcsot, a telefonokat és a pénztárcákat, gyorsan!”

Fegyveres férfi rabolt ki egy mexikói sportújságírót, miközben a riportert élőben kapcsolták a stúdióból – írja a Fox News.

Az eset május 19-én történt Mexikóvárostól délre, Morelos államban; Fernando Vargas éppen az Activo Deportes sportcsatorna egyik műsorában adott élő interjút a leparkolt autójában ülve, amikor egy fegyveres hirtelen kinyitotta a vezetőoldali ajtót. A közvetítésben hallani lehetett, hogy a támadó kibiztosította a pisztolyt, majd követelte Vargastól, hogy adja át értéktárgyait:

„A kulcsot, gyorsan. A kulcsot, a telefonokat és a pénztárcákat, gyorsan!”

Egyelőre nem derült ki, hogy a rabló tudatában volt-e annak, hogy az általa elkövetett bűncselekmény élőben volt hallható-látható.

Megúszta élve

Fernando Vargas – aki amellett, hogy újságíró, a mexikói Nemzeti Profi Kosárlabda Liga kommunikációs igazgatója is – a hírek szerint megdöbbent, de viszonylag nyugodt tudott maradni. Végül sérülés nélkül megúszta a megpróbáltatást.

A műsorvezető, Ed Martínez elhűlve nézte a jelenetet, majd az Instagramon számolt be az esetről:

„HIHETETLEN ÉLŐ KÖZVETÍTÉS: Ma este egy élő közvetítés során megtámadták kollégánkat és barátunkat, Fer Vargast. Szerencsére jól van, de nagyon megijedt. Ha valaki felismeri a videón látható férfit, kérjük, segítsen nekünk, és jelentse be a hatóságoknak. Az eset Morelosban történt.”

 

