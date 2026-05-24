„Bármit hozzáteszünk ahhoz, hogy keresztény, már csak ront rajta” – Heidl György lesz az egyházi ügyekért felelős államtitkár

Heidl György filozófiatörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának volt dékánja lesz Tarr Zoltán minisztériumának egyházi ügyekért felelős államtitkára.

Heidl az elmúlt években többször kritizálta keresztény alapon az Orbán-kormányt és a politikával összefonódó magyar egyházakat, amelyek szerinte nem akarták kockáztatni a jó kormányzati kapcsolataikat és állami kedvezményeiket.

Az evangéliumból azonban nem következik, hogyha én politikai kedvezményezett vagyok, akkor befogom a számat, és nem képviselem az igazságosságot. Meg kellett volna szólalni, amikor a hajléktalanokat kitiltották a közterekről, amikor az összes menekültre rásütötték a szégyenbélyeget, és elképesztő gyűlöletet gerjesztett a hatalom ellenük. Vagy amikor Soros György megjelent a plakátokon oly módon ábrázolva, hogy az kifejezetten antiszemita indulatokra hasson. És most is meg kellene szólalni, amikor tele van mesterségesen keltett gyűlölettel az ország, amikor kifeszítette a kormány a nyilvánvaló hazugságait óriásplakátokra. Közben az egyházak nemhogy hallgatnak, hanem a püspökök és papok közül többen is nyíltan kampányolnak e mellett a hatalom mellett

– mondta lapunknak decemberben, hozzátéve, hogy aki azt hirdeti, hogy Krisztussal eljött az Isten országa, és még az ellenséget is szeretni kell, „annak olykor azért ki kellene mondani, hogy a kereszténységtől idegen emberek méltóságának megsértése és hazug propagandák terjesztése a hatalom megtartása vagy megragadása érdekében”.

Jelzők nélküli kereszténység

Interjúnkban Heidl arról is beszélt, hogy az egyházi törvény 2010-es Fidesz-győzelem utáni módosítása az egyik legfontosabb demokratikus alapelvnek, a hatalmi ágak szétválasztásának megcsúfolása volt. „Az Országgyűlés hozott egy törvényt, majd alkalmazta is, eldöntve, hogy melyik közösség egyház, és melyik egyesület, eltérő finanszírozással és jogokkal. Egyértelmű volt a politikai szándék. Nyíltan beszélve, a Hit Gyülekezetét beemelték az úgynevezett történelmi egyházak közé a szavazóbázis növelése érdekében, közben egyesületté fokoztak le eleven hitű közösségeket, köztük az Iványi Gábor által vezetett Evangéliumi Testvérközösséget.”

Szerinte már ekkor is meg kellett volna szólalniuk a történelmi egyházaknak, és elmondani, hogy ez nem csupán egyházi szempontok szerint igazságtalan, hanem a szekuláris törvényhozás alapján is.

Számos olyan helyzet akadt, amikor a történelmi egyházaknak – ha meg akarják őrizni az integritásukat a világ szemében – érdemes lett volna megszólalniuk. Emlékezetes, hogy 2020-ban a Katolikus Püspöki Konferencia közleményben reagált egy budapesti polgármester néhány, interjúban elhangzott szerencsétlen mondatára, sokkal nagyobb horderejű ügyekben azonban némán hallgatott.

Heidl általános tendenciát vélt felfedezni abban, hogy vezetők igyekeznek szakralizálni a politikai hatalmat, szerinte ennek apró jele volt ennek itthon az is, hogy a miniszterelnöki palotát „karmelitaként” emlegették. Szerinte a A trumpi, orbáni és különösen a putyini nemzeti kereszténység teológiai eretnekség, hiszen nyíltan vagy burkoltan arról akarnak meggyőzni minket, hogy az említett vezetők olyan történelmi szerepet kaptak a Jóistentől, aminek üdvtörténeti jelentősége van.

Ők azok, akik megakadályozzák, hogy eluralkodjék a világban az istentelen liberalizmus, az ateizmus, a relativizmus, az individualizmus és így tovább, azaz megakadályozzák, hogy eljöjjön az Antikrisztus

– mondta Heidl, aki szerint a a keresztény nacionalizmus önellentmondás, és az a helyzet, hogy „bármit hozzáteszünk ahhoz, hogy keresztény, már csak ront rajta”.