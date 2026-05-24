usairánbékemegállapodásmarco rubio
Nagyvilág

Rubio: Órákon belül bejelenthetik az Iránnal kötendő békemegállapodást

Marco Rubio
Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Új-Delhiben 2026. május 24-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 24. 11:17
Marco Rubio
Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Új-Delhiben 2026. május 24-én
Akár már vasárnap is bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki szerint a készülő egyezség lezárhatja a közel-keleti konfliktust és a Hormuzi-szoros kérdésére is megoldást kínál.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy vasárnap bejelentés várható az Iránnal kötendő megállapodásról, amely hivatalosan véget vethet a közel-keleti háborúnak. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus újságíróknak azt mondta:

úgy gondolom, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ.

Rubio, aki első alkalommal látogat Indiába, jelezte, hogy a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira az Hormuzi-szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta.

A megállapodás emellett elindítana egy

folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk, vagyis egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt

tette hozzá Rubio.

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: a Hormuzi-szoros megnyitását is magában foglaló javaslatot „nagyrészt már megtárgyalták”.

Az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság és számos más ország között nagyrészt már megtárgyaltak egy megállapodást, amelynek véglegesítésére még sort kell keríteni

írta Trump szombaton a Truth Social közösségi oldalon.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump: A Hormuzi-szoros megnyitásának feltételei csak a véglegesítésre várnak
Videón, ahogy elnyel a föld egy kisgyereket Kazahsztánban
Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében
Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik