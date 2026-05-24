Rubio: Órákon belül bejelenthetik az Iránnal kötendő békemegállapodást

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy vasárnap bejelentés várható az Iránnal kötendő megállapodásról, amely hivatalosan véget vethet a közel-keleti háborúnak. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus újságíróknak azt mondta:

úgy gondolom, lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ.

Rubio, aki első alkalommal látogat Indiába, jelezte, hogy a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira az Hormuzi-szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta.

A megállapodás emellett elindítana egy

folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk, vagyis egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt

tette hozzá Rubio.

Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: a Hormuzi-szoros megnyitását is magában foglaló javaslatot „nagyrészt már megtárgyalták”.

Az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság és számos más ország között nagyrészt már megtárgyaltak egy megállapodást, amelynek véglegesítésére még sort kell keríteni

írta Trump szombaton a Truth Social közösségi oldalon.