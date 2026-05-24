Az ukrán külügyminisztérium is megrongálódott a vasárnapi orosz támadásban

Kisebb károk keletkeztek az ukrán külügyminisztérium épületében a közelben történt robbanások következtében, miután vasárnap heves orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet – közölte az ukrán külügy Facebook-oldalán.

A második világháború óta nem volt ilyen

Mint írták:

az épületet a második világháború óta most érte először károsodás.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a történtek kapcsán közölte: miután meglátta a betört ablakokat, teljes bizonyossággal kijelentheti, hogy az orosz csapatok nem tudják őket megállítani.

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője korábban azt közölte, hogy az ukrán támadásokban 40 épület rongálódott meg Kijevben. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek.

Egy iskola is megrongálódott

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.

Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során. Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület.