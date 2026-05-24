nagy ervinállamtitkár
Belföld

Megszólalt az államtitkárnak kinevezett Nagy Ervin

24.hu
2026. 05. 24. 10:32
„A kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol.”

Facebook-bejegyzésben reagált kinevezésére Nagy Ervin. Amint arról beszámoltunk, megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új államtitkári névsora, a színész kultúráért felelős államtitkárként dolgozhat május 26-tól.

Köszönöm a megtisztelő feladatot!

– így kezdődik Nagy Ervin posztja.

„Hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell.

Most erre vállalkoztam kultúráért felelős államtitkárként, hogy legjobb tudásom szerint szolgáljam a magyar kulturális életet. Szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának.” – olvasható a bejegyzésben.

Államtitkár lett a 24.hu főmunkatársa, Kálnoki Kis Attila is, erről itt írtunk részletesen.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Usziknak óriásit kellett fordítania, hogy ne verjék meg, de furcsa véget ért a meccse
Tömegverekedés a diplomaosztón: székekkel verték egymást a szülők – videó
250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból
Valaki elvitte az ötös lottó főnyereményét
Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik