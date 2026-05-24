Megszólalt az államtitkárnak kinevezett Nagy Ervin

Facebook-bejegyzésben reagált kinevezésére Nagy Ervin. Amint arról beszámoltunk, megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új államtitkári névsora, a színész kultúráért felelős államtitkárként dolgozhat május 26-tól.

Köszönöm a megtisztelő feladatot!

– így kezdődik Nagy Ervin posztja.

„Hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell.

Most erre vállalkoztam kultúráért felelős államtitkárként, hogy legjobb tudásom szerint szolgáljam a magyar kulturális életet. Szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának.” – olvasható a bejegyzésben.

