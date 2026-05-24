Magyar Péter: A kinevezett államtitkárok egyharmada nő, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves

A javaslatomra a köztársasági elnök a mai nappal 55 államtitkárt nevezett ki – reagált Magyar Péter Facebook-oldalán arra, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány államtitkárainak listája. A listát ebben a cikkünkben találják.

A ma kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66

– jelezte a miniszterelnök, aki szerint a kinevezettek névsora azt mutatja, hogy a Tisza-kormány „nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít”.

Hangsúlyos női szerepvállalás

Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg

– közölte Magyar, majd elárulta azt is, hogy a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. „Vagyis az államtitkári karban egyszerre jelenik meg a klasszikus közigazgatási-jogi tudás, a gazdasági és pénzügyi szemlélet, valamint a szakpolitikai gondolkodás. Mindezek mellett az egészségügyi, agrár-, környezeti és társadalompolitikai szakértelem is megjelenik, ami a tárcák tematikus sokszínűségét tükrözi” – hangsúlyozta.

103 diploma

A kormányfő úgy véli, hogy a diplomák száma is azt mutatja, hogy sokan több területen is képzettek: a kinevezetteknek ugyanis összesen 103 diplomájuk van. Végül közölte:

Többen három vagy annál több diplomával rendelkeznek. A tudományos fokozatok aránya is igen magas: a államtitkárok nagyjából egyharmadának van PhD-fokozata, a teljes névsorban pedig közel minden második név előtt doktori vagy professzori cím szerepel

Államtitkár lesz többek közt Kálnoki Kis Attila is: a 24.hu főmunkatársaként kérte fel a sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak Pósfai Gábor belügyminiszter.