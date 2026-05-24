Nagyon erős UV-B sugárzás várható pünkösdhétfőn az ország nagy részén

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 24. 13:14
Szajki Bálint / 24.hu
Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén – közölte a HungaroMet Zrt.

Az MTI-nek vasárnap küldött figyelmeztetésben azt írták:

hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – tették hozzá.

