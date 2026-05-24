A Real Madrid győzelmével, de a bajnok Barcelona vereségével ért véget a La Liga

A katalánok már hetekkel korábban bebiztosították aranyérmüket, így számukra nem volt tétje az összecsapásnak. Ennek ellenére Robert Lewandowski góljával még vezetést szereztek a 61. percben, de a Valencia fordítani tudott, a 3-1-es végeredményt pedig Guido Rodríguez a 97. percben állította be. Lewandowskinak ez volt az utolsó meccse a Barcában, elérzékenyülve köszönt el a közönségtől.

Jobban sikerült Daniel Carvajal búcsúmeccse a Real Madriddal, ugyanis az első találatnál ő adta a gólpasszt a 12. percben. Félidőben 2-1-re vezettek a fővárosiak, majd Kylian Mbappé is betalált, így nem volt veszélyben a győzelem. Carvajal a 84. percben elhagyta a pályát vastaps kíséretében, a lefújás után könnyekkel küzdve köszönt el a csapattól. A 4-2-es végeredmény csak a véghajrában alakult ki, Brahim Díaz góljára Izeta válaszolt.

Nem maradtak el a könnyek más pályákon sem, hiszen az Oviedo mellett a Girona és a Real Mallorca búcsúzott az élvonaltól. A Mallorca ugyan legyőzte a már korábban kiesett Oviedót, de balszerencséjére az Elche épp a Gironával játszott, így aztán csak matematikai esély volt a megmenekülésre. A Girona viszont bent maradt volna, ha győz, ám ez nem sikerült.