A Real Madrid győzelmével, de a bajnok Barcelona vereségével ért véget a La Liga

Carvajal gólöröme az utolsó meccsén.
Carvajal gólöröme az utolsó meccsén.
2026. 05. 24. 03:33
Carvajal gólöröme az utolsó meccsén.
Carvajal gólöröme az utolsó meccsén.
Szombat este a bajnok FC Barcelona valenciai vereséggel zárta az idényt, míg az ezüstérmes Real Madrid hazai pályán verte hatgólos mérkőzésen az Athletic Bilbaót.

A katalánok már hetekkel korábban bebiztosították aranyérmüket, így számukra nem volt tétje az összecsapásnak. Ennek ellenére Robert Lewandowski góljával még vezetést szereztek a 61. percben, de a Valencia fordítani tudott, a 3-1-es végeredményt pedig Guido Rodríguez a 97. percben állította be. Lewandowskinak ez volt az utolsó meccse a Barcában, elérzékenyülve köszönt el a közönségtől.

Jobban sikerült Daniel Carvajal búcsúmeccse a Real Madriddal, ugyanis az első találatnál ő adta a gólpasszt a 12. percben. Félidőben 2-1-re vezettek a fővárosiak, majd Kylian Mbappé is betalált, így nem volt veszélyben a győzelem. Carvajal a 84. percben elhagyta a pályát vastaps kíséretében, a lefújás után könnyekkel küzdve köszönt el a csapattól. A 4-2-es végeredmény csak a véghajrában alakult ki, Brahim Díaz góljára Izeta válaszolt.

Nem maradtak el a könnyek más pályákon sem, hiszen az Oviedo mellett a Girona és a Real Mallorca búcsúzott az élvonaltól. A Mallorca ugyan legyőzte a már korábban kiesett Oviedót, de balszerencséjére az Elche épp a Gironával játszott, így aztán csak matematikai esély volt a megmenekülésre. A Girona viszont bent maradt volna, ha győz, ám ez nem sikerült.

Eredmények – La Liga, 38. (utolsó) forduló

Alavés-Rayo Vallecano 1-2 (1-0)

Real Betis-Levante 2-1 (1-1)

Celta Vigo-Sevilla 1-0 (0-0)

Espanyol-Real Sociedad 1-1 (0-1)

Getafe-Osasuna 1-0 (0-0)

Girona-Elche 1-1 (0-1)

Real Mallorca-Real Oviedo 3-0 (1-0)

Real Madrid-Athletic Bilbao 4-2 (2-1)

Valencia-FC Barcelona 3-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

Villarreal-Atlético Madrid 21.00

A tabella:

1. FC Barcelona 38 31 1 6 95-36 94 pont

2. Real Madrid 38 27 5 6 77-35 86

3. Villarreal 37 21 6 10 67-45 69

4. Atlético Madrid 37 21 6 10 61-39 69

………………………………………..

5. Real Betis 38 15 15 8 59-48 60

………………………………………..

6. Celta Vigo 38 14 12 12 53-48 54

………………………………………..

7. Getafe 38 15 6 17 32-38 51

………………………………………..

8. Rayo Vallecano 38 12 14 12 41-44 50

9. Valencia 38 13 10 15 46-55 49

10. Real Sociedad 38 11 13 14 59-61 46

11. Espanyol 38 12 10 16 43-55 46

12. Athletic Bilbao 38 13 6 19 43-58 45

13. Sevilla 38 12 7 19 46-60 43

14. Alavés 38 11 10 17 44-56 43

15. Elche 38 10 13 15 49-57 43

16. Levante 38 11 9 18 47-61 42

17. Osasuna 38 11 9 18 44-50 42

………………………………………..

18. Real Mallorca 38 11 9 18 47-57 42 – kiesett

19. Girona 38 9 14 15 39-55 41 – kiesett

20. Real Oviedo 38 6 11 21 26-60 29 – kiesett

 

1-5: Bajnokok Ligája (főtábla)

6: Európa Liga (főtábla)

6: Európa Liga (selejtező)

7: Konferencia Liga (selejtező)

10: Európa Liga (főtábla, kupagyőztesként)

18-20: Kiesés

