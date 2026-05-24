Helyszínváltás a vb előtt: nem az USA-ban lesz az irániak alaptábora

24.hu
2026. 05. 24. 12:29
Az iráni labdarúgó-válogatott tagjai, miután kiharcolták a világbajnoki részvételt.
Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Az iráni labdarúgó-szövetség bejelentése szerint a nemzeti válogatott világbajnoki alaptáborát az Egyesült Államokból Mexikóba helyezték át.

Mehdi Taj elnök közleményben tudatta ezt, hozzáfűzve, hogy a döntést jóváhagyta a nemzetközi szövetség (FIFA).

Irán csapata eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de a költözés lehetősége merült fel a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt. Taj közlése szerint a csapat mostantól az amerikai határhoz közel, a mexikói Tijuanában fog állomásozni, írja az MTI.

Feltételekhez kötötték a vb-szereplést

Az iráni vb-részvétel azóta kérdőjeles, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, és a háborús helyzet máig nem szűnt meg. Mehdi Tajnak megtagadták a belépést a Kanadában rendezett májusi FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy az elnök kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek. Irán a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a FIFA-nak a döntési körébe adta, egyszersmind a törökországi edzőtáborban készülő válogatott világbajnoki részvételét feltételekhez kötötte. Ezek között szerepel a magas szintű biztonság garantálása mellett az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása.

A június 11. és július 19. között sorra kerülő vb-n az iráni válogatott mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játssza, a G jelű kvartett tagja még Belgium, Egyiptom és Új-Zéland.

The national football teams of Algeria and Uruguay will hold a friendly match at Allianz Stadium in Torino, Italy, on March 31, 2026. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto)
„A vb-részvételt ki kell érdemelni!” – Olaszország visszautasította, hogy Irán helyett induljon
Az amerikaiaknak volt egy ötletük, hogyan pöcköljék ki a nemkívánatos perzsa futballválogatottat.
