Súlyos vereség a vége, nem juthat már ki az olimpiára a hokiválogatott

Két harmadon át jól tartotta magát Magyarország, de a végére szétesett a csapat, az utolsó 20 percben pedig nyolc gólt kapott.

A magyar jégkorong-válogatott 9-0-ra kikapott Lettországtól a rigai olimpiai selejtezőtornán, ezzel pedig eldőlt, hogy nem juthat ki a pekingi játékokra.

Az első harmadról elég elmondani egy adatot: 20-0 volt a kaput eltaláló lövések száma, és nem ide. Ehhez képest csak egy gólt szereztek az 1997 óta a világelithez tartozó, négy NHL-es és számos KHL-es játékossal felálló házigazdák, Jaks ért bele emberelőnyben egy éles szögből leadott lövésbe, amivel szemben már tehetetlen volt Hetényi Zoltán. A magyar kapusnak óriási védései voltak, az egyikbe viszont bele is sérült, a második harmadra már Rajna Miklós korcsolyázott ki, akinek szintén volt pár nagy védése.

A második 20 perc elején beragadtunk, de amiatt is, mert átlógott egy emberhátrány. Aztán kicsit belekényelmesedett Lettország a mérkőzésbe, a magyar csapat viszont felpörgött, kétszer is kapuvasat lőttünk – a letteknek is volt egy vason csattanó próbálkozása. Biztató volt a játék képe az utolsó harmad előtt, 10-7-re nyertük például a kapura lövéseket.

Egy korongvesztés azonban megpecsételte a sorsunkat, az 51. percben Balcers góllal büntetett.

Ez okozott némi zavart, Stipsicz Bencétől vették el a pakkot, Rajna ismét kész tények elé volt állítva, Kenins lövése után már 3-0 volt az állás. Talpra állt a válogatott, ment előre, hátha összejön a szépítés, de az újabb gólt a lettek ütötték emberelőnyből, ami után viszont már teljesen szétesett a magyar csapat, sorra jöttek a hazai ziccerek és a találatok, így vége csúnya lett, 9-0-ra nyert Lettország.

Két forduló alatt kijött, amit előzetesen sejteni lehetett: Lettország és Franciaország között dől majd el, ki vesz részt az olimpián, csak a csoportgyőztes utazhat Pekingbe. Magyarország vasárnap az eddig gólt sem ütő Olaszországgal csap össze. A magyar hokiválogatott három olimpián szerepelt eddig, legutóbb 1964-ben.

Férfi olimpiai selejtező (Riga), 2. forduló Lettország-Magyarország 9-0 (1-0, 0-0, 8-0) Franciaország-Olaszország 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)