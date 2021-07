Sztársportolókkal érkezik az 1. Budapesti Nemzetközi Sportfilm Fesztivál! (X)

Igazi sztárparádé várható az 1. Budapesti Nemzetközi Sportfilm Fesztiválon, amelyen július 15-21. között ismert sportolók és sportrajongó szakemberek beszélgetnek a közelmúlt legjobb és legérdekesebb sportfilmjeiről az Art+ Cinemában (1074 Budapest, Erzsébet krt. 39). A Magyarországon páratlan kezdeményezés a sportfilmekre szeretné ráirányítani a figyelmet, olyan neves sportolók segítségével, mint Erdei Zsolt, Temesvári Andrea, vagy Vass Dóra. A programba kerülő hat egészestés dokumentumfilm és hét játékfilm különböző sportágakról szól, közülük több alkotás Magyarországon most látható először. Valamennyi film magyar feliratos lesz. Az esemény fővédnöke Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó.

A sportfilmeknek nagy hagyománya van a világban, a legfrissebb sportról szóló dokumentumfilmek számos tematikus filmfesztiválon rivalizálnak egymással. Magyarországon eddig kevés szó esett ezekről az alkotásokról, ezt a hiányt igyekszik pótolni az 1. Budapesti Nemzetközi Sportfilm Fesztivál. Július 15-21. között a budapesti Art+ Cinemában hat dokumentumfilm és hét játékfilm mutatja be a közelmúlt legjobb, sporttal foglalkozó alkotásait. A dokumentumfilmek után minden alkalommal ismert sportolók, sportszakemberek beszélnek a látottakról, továbbá közönségtalálkozón lehet részt venni a legújabb magyar focis vígjáték, a Becsúszó szerelem kapcsán.

Az esemény fővédnöke Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, filmproducer így fogalmazott a filmfesztivál és a sportdokumentumfilmek kapcsán: „Az elmúlt évtizedekben sok ikonikus sport témájú film készült a nagyközönség számára. Ezeket nagyon sokan látták, erős mondatai és jelenetei a tudatunkba égtek ösztönző jelleggel. Másrészt az informatív sport dokumentumfilmek jelentősége is megnőtt, a kiemelkedő sztárok, sorsok, események bemutatása egyre kiemeltebb szerepet kap, hiszen a sport hőseire, a legnagyobb versenyekre százmilliók figyelnek. Ezért is jó, hogy ezen a fesztiválon több alkotás is megtekinthető, szakértőkkel közösen kielemezhető. Filmproducerként örömmel és felelőséggel fogtam én is munkatársaimmal a száz évvel ezelőtt élt, kicsit elfeledett nagy bajnokaink Halassy Olivér és Fuchs Jenő történetének bemutatásához. Motivált a lehetőség, hogy elérhetőbbé tegyük a ma emberének ezeket a korszakos magyar zseniket, akik ha napjainkban élnének, maximálisan ismertek lennének.”

A programba kerülő hat dokumentumfilm közül az elsőben, július 15-én, csütörtökön 19 órától a női teniszé a főszerep. Az Athéné fonákja – A női tenisz nyomában a női teniszbajnokok sikerhez vezető útjáról szól, s megszólal benne mások mellett Serena Williams, Martina Hingis, Billie Jean King, Martina Navratilova és Chris Evert. A vetítést követően Temesvári Andrea, páros Grand Slam-győztes, korábbi világranglista hetedik teniszező emeli az est színvonalát.

Július 16-án pénteken 19 órától a program egyik legizgalmasabb darabja, a Maradona következik. Asif Kapadia az Oscar-díjas Amy – Az Amy Winehouse-sztori után a focifenomén Diego Maradonáról készített dokumentumfilmet, s rengeteg, korábban nem látott archív felvételen mutatja be a nyolcvanas évek ikonját a Napoli-évektől a vébécímig. A vetítést követően egy meglepetésvendég beszél majd Maradonáról.

Július 17-én, szombaton 19 órától a Puszta ököllel a kesztyű nélküli ökölharc évszázados hagyományaiba enged betekintést. A vetítés után Erdei Zsolt, olimpiai bronzérmes, két súlycsoportban is profi világbajnok ökölvívó lesz a fesztivál vendége.

Július 18-án, vasárnap 19 órai kezdettel a Túl minden határon lesz látható, mely az olimpiai bajnok ritmikus gimnasztikázó Margarita Mamunról szól. A film után Vass Dóra, 38-szoros magyar bajnok ritmikus gimnasztikázó beszél a sportágról és annak olimpiai bajnokáról.

Július 19-én hétfőn 19 órától a Zlatan című dokumentumfilm Zlatan Ibrahimovic életét mutatja be, s a sztárrá válása mellett a Zlatan-jelenségről is szó esik. A vetítést követően egy meglepetésvendég beszél majd Ibrahimovicról.

Július 20-án, kedden 19 órakor a Munkáskupa lesz műsoron. A dokumentumfilm a 2022-es katari világbajnokság helyszíneit építő munkásokról szól, akiknek az építtető cég az embertelen körülményeket enyhítendő, egy Munkáskupa bajnokságot szervez. A vetítést követően a vendég Skardelli György, Kossuth-díjas építész, a Puskás Aréna vezető tervezője lesz.

A filmfesztivál július 21-én, szerdán 19 órai kezdettel a Becsúszó szerelemmel zárul. A focihuligánokról szóló új magyar vígjáték országos premierje egybeesik a fesztiválvetítésével, a közönségtalálkozóval egybekötött előadást követően Thuróczy Szabolcs, színész, focidrukkert, a film szereplőjét kérdezheti a közönség.

A beszélgetésekkel egybekötött filmvetítések mellett az elmúlt évek legjobb, sporttal foglalkozó játékfilmjeiből is látható lesz egy válogatás. Ismét műsorra került az Oscar-díjas Én, Tonya, amely Tonya Harding műkorcsolyázó életéről szól. A Borg/McEnroe a teniszvilág nagy rivalizálását, Björn Borg és John McEnroe összecsapását eleveníti fel. A Pelé az immár 80 éves focilegenda élete előtt tiszteleg. A Szabadúszók szinkronúszásról, a Meztelen befutó illegális fogadásokról, A hűséges bankrablókról és autóversenyzőkről szól.

A filmfesztiválon a Lugosi-terem vetítéseire a jegyár 900 forint, a Kertész-terem vetítéseire 600 forint lesz. A jegyelővétel július 6-án kedden kezdődik az Art+ Cinema mozi pénztárában, interneten pedig a https://www.facebook.com/artpluszcinema weboldalon. A mozi https://www.artpluszcinema.hu oldalán július 6-tól lehetséges az online jegyvásárlás. A filmfesztivál plakátja csatolva található, a részletes programfüzet itt tekinthető meg.

1. Budapesti Nemzetközi Sportfilm Fesztivál

Art+ Cinema (1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.)

Részletes program

Július 15., CSÜTÖRTÖK

Lugosi

16:45 Becsúszó szerelem

19:00 Athéné fonákja – A női tenisz nyomában

Kertész

17:30 A hűséges

20:00 Borg/McEnroe

Július 16., PÉNTEK

Lugosi

16:45 Puszta ököllel

19:00 Maradona

Kertész

17:30 Én, Tonya

20:00 Pelé

Július 17., SZOMBAT

Lugosi

16:45 Zlatan

19:00 Puszta ököllel

Kertész

17:30 Szabadúszók

20:00 A hűséges

Július 18., VASÁRNAP

Lugosi

16:45 Maradona

19:00 Túl minden határon

Kertész

17:30 Pelé

20:00 Én, Tonya

Július 19., HÉTFŐ

Lugosi

16:45 Munkáskupa

19:00 Zlatan

Kertész

17:30 Meztelen befutó

20:00 Szabadúszók

Július 20., KEDD

Lugosi

16:45 Túl minden határon

19:00 Munkáskupa

Kertész

17:30 Én, Tonya

20:00 A hűséges

Július 21., SZERDA

Lugosi

16:45 Athéné fonákja – A női tenisz nyomában

19:00 Becsúszó szerelem

Kertész

17:30 Borg/McEnroe

20:00 Meztelen befutó