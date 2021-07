Mentő vitte kórházba az árokba zuhanó kerékpárost a Tour de France-on

A négyszeres időfutam-világbajnok német Tony Martin az idei Tour de France legpechesebb versenyzője. A német kerékpáros volt az, aki beleütközött az egyik néző táblájába a körverseny nyitószakaszán, a szerdai 11. szakaszt pedig nem tudta befejezni az újabb bukása után.

Martin a szerdai etapon az árokba esett be a kerékpárjával és úgy megütötte magát, hogy csurom vér volt. Végül egy mentőautó érkezett a segítségére, de kénytelen volt feladni a Tourt.

Mark Cavendish, aki egyetlen szakaszgyőzelemre van Eddy Merckx 34 sikerétől, ezúttal nem azzal vétette magát észre, hogy elsőként ért célba. A 36 éves brit legenda Tom Simpson előtt tisztelgett, aki 29 évesen rosszul lett, elesett és meghalt a Tour de France-nak ugyanezen a szakaszán. Simpsonnak emlékműve is van a baleset helyszínétől nem messze, ezelőtt úgy tekert el Cavendish, hogy levette a sisakját.

Pure class and dignity shown from Mark Cavendish as he passed the Tom Simpson memorial. Fair play Cav. Now go and beat Eddy’s record and show em what the Brits are made of. #TDF2021 pic.twitter.com/S6MXB7cMvJ

