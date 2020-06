Nincs is jobb az együtéses KO-nál, úgyhogy mutatunk is kettőt

Conor McGregor kicsit ellopta a show-t azzal, hogy harmadszor is bejelentette visszavonulását (sokan kételkednek, hogy valóban befejezi-e az ír), viszont ismét volt egy UFC-gála, a 250-es, melynek főmeccsét Amanda Nunes nyerte egyhangú pontozással Felicia Spencer ellen, ezzel megvédte pehelysúlyú övét.

A program korábbi mérkőzései között volt két igazán látványos KO is. Az egyiket Cody Garbrandt követte el, aki egy bemozgással csapta be Raphael Assunçãót a második menet legvégén, majd jobbal akkora ütést vitt be a rivális állcsúcsára, hogy azonnal véget is ért a mérkőzés.

Sean O’Malley is egy ütéssel vetetett véget a meccsének: ő az első menetben használta ki, hogy Eddie Wineland figyelme egy pillanatra kihagyott.