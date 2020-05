Hatalmasat kapott a ketrecharcos, aki hátat fordított ellenfelének, mert azt hitte, vége a menetnek

Las Vegasban rendezték a UFC legutóbbi gáláját, amelynek a főmeccsét a váltósúlyú Gilbert Burns és Tyron Woodley vívta, és Burns egyhangú pontozással nyert.

Wow! What a performance! Gilbert Burns beats Tyron Woodley via Unanimous Decision (50-45, 50-44 x2). #UFCVegas pic.twitter.com/s2SbsFOecw

A főmeccs felvezetéseként csapott össze egymással Billy Quarantillo és Spike Carlyle, és az ő mérkőzésükön volt egy érdekes jelenet, amikor Carlyle azt hitte, vége a menetnek. Hátat is fordított ellenfelének, és elindult pihenni, Quarantillo pedig kihasználta, hogy Carlyle védtelen, és hátulról rendesen odasózott neki.

A menetet jelző duda végül megszólalt, így Carlyle megúszta a figyelmetlenségét, de a meccs végén egyhangú pontozással Quarantillót hozták ki győztesnek.

Spike Carlyle thought the round was over and got dropped LMAOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/bA5YxXE9lO

— Lifelong TOMpa Bay Buccaneers fan (@FTBeard1) May 31, 2020