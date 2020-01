Női vízilabda-Eb: Magyarország-Spanyolország (élő)

Könnyed ujjgyakorlat volt az Eb-negyeddöntő a női pólósoknak, de most jön a java

Az oroszokat is elverte, Eb-elődöntős a pólóválogatott

Női vízilabda Eb, elődöntő: Magyarország – Spanyolország 6-7 (3-3, 1-2, 2-2)

Budapest, Duna Aréna

v.: Dervieux (francia), Sztavridisz(görög)

A magyar női vízilabda-válogatott veretlenül jutott el a budapesti Európa-bajnokságon az elődöntőig, ahol az a spanyol válogatott vár rá, amely a csoportkörben 10-6-ra kikapott a hollandoktól, és így kissé rögösebb úton jutott el a négy közé, mert a negyeddöntőben a görögökkel találkozott (12-9), míg a magyarok könnyen eltakarították az útból a franciákat (16-3).

A magyar és a spanyol csapat tavaly a vb-elődöntőben is megmérkőzött egymással, akkor 16-10-re nyert az ellenfél, úgyhogy van miért visszavágni. Főleg, ha ehhez azt is hozzávesszük, hogy két éve az Eb-n a csoportkörben (9-13) és a bronzmeccsen (6-12) is simán kikaptunk a spanyoloktól.

Kiemelt kép: MTI/Czagány Balázs