Kovács Anna fantasztikus bombagólján ámulnak Európában

A Debrecen 36-29-re legyőzte a cseh bajnok DHK Baník Most csapatát a női kézilabda EHF Kupa csoportkörének második fordulójában, szombaton. A második félidő elején Kovács Anna átlövésből lőtt őrületesen nagy gólt: talprúl alulról indította csuklóból a gyilkos löketet.

💣 B-O-O-M! Did you see that!? What a rocket by Anna Kovács for #DVSC against @handballmost this afternoon 💪#ehfcup pic.twitter.com/JBokRpcH5x

— EHF European Cup (@ehf_ec) January 11, 2020