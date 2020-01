Kim Rasmussen: A megalapozatlanul magas elvárásokat nem tudta elviselni a csapat

Kim Rasmussen, a női kézilabda-válogatott kedden menesztett szövetségi kapitánya terjedelmes interjút adott az Eurosportnak. A dán szakember a beszélgetés során sok részletre kitért:

Végül aztán megkerülhetetlen volt a Románia elleni kulcsfontosságú mérkőzés, amelyet 28-27-re elveszített a magyar csapat. Erről Rasmussen elmondta, hibázott, amikor trágárul szidta a delegátust, ugyanakkor úgy érezte, ki kell állnia a válogatottért az igazságtalansággal szemben. Amikor pedig a 7-6 elleni védekezés került szóba, az edző így válaszolt:

„A kapusaink kiválóan védik a szélső kísérleteket, és ellenünk a jobbszélen a románoknak egy olyan játékosa szerepelt, Sonia Seraficeanu, aki sem előtte, sem utána nem tudott sokat hozzátenni, ellenünk viszont közel hibátlanul lőtt. Mikor láttuk, hogy nagyon benne van a kezében a gól, kizártunk rá, ám sajnos ekkorra már kicsit megroppantotta a csapatot a nyomás. Elment az önbizalom, és egyre nehezebb helyzetbe kerültünk.”

Azt is megmagyarázta Rasmussen, hogy ez miből adódik.

A megalapozatlanul magas elvárásokat pszichésen nem tudta elviselni a csapat. Gondolj bele, 20 éves vagy, van mögötted négy válogatottság, és úgy kell kifutnod a világ legjobb játékosai ellen a pályára, hogy hetek óta csak azt szajkózzák a füledbe, hogy olimpia, olimpia, olimpia. Ezt a terhet csak akkor bírod el, ha a rutinodból fakadóan megvan a kellő önbizalmad, de hát nálunk ugye ilyesmiről nem lehetett beszélni, és ez a kulcsjátékosainkra még a szokottnál is nagyobb terhet rakott. Én azzal biztattam a játékosokat, hogy ha valaki hibázott is, pár perc után visszaküldtem a pályára, hogy lássa: én továbbra is hiszek benne, ezért neki is hinnie kell magában.