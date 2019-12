Rasmussen kiakadt a sajtótájékoztatón: Talán boldogok, mert kicsesztek velem

A magyar női kézilabda-válogatott ugyan hét góllal is vezetett Románia ellen, egy drámai végjátékban mégis kikapott 28-27-re, amivel eldőlt, hogy nem jut tovább a középdöntőbe a világbajnokságon. A legjobb esetben is csak 13. lehet a csapat, de ehhez is nyerni kéne még két mérkőzést.

Kézi-vb: Rasmussen felelőssége a románok elleni rémálom Egyszer vezettek a románok a mieink ellen a világbajnokságon, és ezzel meg is pecsételték a sorsunkat. Mostantól csak abban bízhatunk, hogy a többi eredmény kedvező alakulása miatt mégis ott lehetünk az olimpiai selejtezőben.

Kim Rasmussen, a csapat szövetségi kapitánya a lefújás után egyből magára vállalta a felelősséget, az M4 Sportnak azt mondta, feleslegesen szedett össze egy kiállítást és a meccselése sem volt az igazi. Bocsánatot kért a játékosaitól, a szurkolóktól és a szövetségtől is.

A meccset követő sajtótájékoztatón már nem csak csalódott volt, hanem feldúlt is. Az M4 Sport Facebook-oldala később közzétette az erről készült videót, a dán szakember azzal vezette fel kirohanását, hogy

A játékvezetés minősége, különösen az utolsó tíz percben, a kézilabdázás egészére nézve kínos volt.

Ezután arról beszélt, hogy személye ellen irányuló döntésekkel sújtották, ilyen volt az első félidőben kapott sárga lapja, majd a kiállítása is.

Azért kaptam két percet, mert azt mondtam: á! Mindezt egy olyan szituációra reagálva, amivel, és elnézést a kifejezésért, de megbaszódtunk. Ez a delegátus személyem elleni támadása volt, ami szomorú a sportágra nézve. Szomorú, hogy az asztal mögött ülő emberek akarnak eldönteni egy mérkőzést, amelyen hatalmas a tét. A játékosokra és a bírókra kellene ezt hagyni, nem folyamatosan beleavatkozni. De sajnos megteszik. Talán boldogan mehetnek haza, mert végre jól kicsesztek velem

– mondta Rasmussen, aki igyekszik majd tanulni ebből a mérkőzésből, de azt még hozzátette, hogy aki rossz játékvezetést akar látni, az nézze vissza a mérkőzést.

A román kézikapitány elismerte, jogtalan hetessel vertek minket Rasmussen pedig azt mondta, személyes támadás érte a játékvezetők és a delegátus részéről.

Az olimpiai selejtezőn való részvétel szempontjából is fontos lett volna a továbbjutás, ugyanis a világbajnok kijut a játékokra, a 2-7. helyezettek pedig majd ott lesznek a kvalifikációs tornán. Az Eb-7. magyarok számára sem szálltak el az esélyek, most viszont azért kell majd szorítani, hogy

a tavalyi Európa-bajnokság 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon, mert ebben az esetben a kontinenstornán hetedik helyezett magyarok is részt vehetnek a márciusi selejtezőn.

Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőtornára, amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a selejtezőn való szereplés jogát a mostani vb-n.