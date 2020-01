Óriási teniszblamázs érik Budapesten

Kaotikus a helyzet a februárra közepére tervezett Hungarian Open WTA-torna megrendezése körül. Se helyszín, se versenyadatlap, se jegyértékesítés.

A hivatásos női teniszezők szervezete, a WTA naptára hivatalosan közli: február 17-23. között Budapesten lesz a Hungarian Ladies Open. Harmincnyolc nap múlva kezdődne a 251 750 dollár összdíjazású esemény, amelyre a főtáblás nevezést január 6-án már lezárták.

Ami furcsa a történetben, hogy egyelőre senki sem tudja, hol lesz a torna.

A verseny adatlapját (fact sheet), amelyen minden apró részlet mellett a helyszínt is kötelező feltüntetni, a szabályzat szerint a szervező minimum tíz héttel a verseny kezdete előtt be kellett volna küldje a WTA-hoz. Ezt nem lehet megtalálni a WTA honlapján. A versenynaptárban ugyanebben az időpontban szereplő Dubai Open hivatalos adatlapja rég fent van:

Az esemény magyar honlapja sem tájékoztat arról, 38 nap múlva hol lesz tenisztorna Budapesten. Ott még a tavalyi verseny játékosai és eredményei virítanak.

Az is furcsa, hogy a Magyar Tenisz Szövetség hazai kommunikációjában sosem vállalta fel a versenyt mint rendező. A szövetség hivatalos honlapja tavaly novemberi cikkében azt írta:

A 2020-as WTA-naptárban februári dátummal szereplő Hungarian Ladies Openre nincs szerződése a Magyar Tenisz Szövetségnek a jogtulajdonossal, illetve nincs anyagi forrás az államtól, így azt egyedül megrendezni ezen körülmények között nem lehet.

Ennek ellentmond, hogy a WTA-honlapján jelen pillanatban is Richter Attila van feltüntetve versenyigazgatóként, ami a teniszvilágban azt jelenti, hogy az MTSZ főtitkáránál futnak össze a tornarendezés szálai.

Asztalitenisz lesz, tenisz nem lesz

Ami biztosnak látszik: az elmúlt években megszokott helyszínen, a BOK-csarnokban biztosan nem rendeznek tenisztornát. Azért nem, mert ott február közepén egy másik Hungarian Opent bonyolítanak le. Azt is ütővel játsszák, csak éppen asztalon – a Magyar Asztalitenisz Szövetség jóval korábban megkötött, érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik. A szóban forgó időpontban a sportág olimpiai kvalifikációs World Tour-sorozatát tartják ott.

A jelekből úgy tűnik, valaki nagyon összekuszálta a szálakat, minden bizonnyal ezért nem indult meg a Hungarian Open jegyértékesítése sem, ami ilyen rövid idővel a rajt előtt szintén szokatlan.

Lapunk a tisztánlátás érdekében írásban azt kérdezte a hazai szövetségtől:

Milyen helyszínen rendezik a WTA-versenynaptárban február 17. és 23. között kiírt Hungarian Ladies Opent?

Választ írásunk megjelenéséig nem kaptunk.

Megkerestük az asztalitenisz-szövetséget is. Lajtai Kristóf főtitkár készségesen válaszolt:

Az asztalitenisz World Tour bebetonozott időponttal és helyszínnel rendelkezik, olyannyira, hogy az európai szövetség a kongresszusát is itt tartja. A mintegy 350 sportolóval és 150-200 fő edzővel, sportvezetővel számoló esemény a mi részünkről minden oldalról véglegesített. Az előkészületek, a szerződésekkel alátámasztott vállalások okán megkérdőjelezhetetlen a BOK-csarnok mint helyszín. Számunkra nincs, nem lehet B-opció.

„Ilyen skandalum a WTA-történetében még nem fordult elő”

A budapesti tornával egy időben Dubaj rendez 2,7 millió dolláros díjazású tornát, és elszipkázza a nevesebb játékosokat, így a budapesti helyszíni közönség érdeklődése az elmúlt években elég szerény maradt.

Az is tény, hogy kormány tavaly február 18-i határozatában a nemzetközi tenisztornák magyarországi megrendezéséről intézkedett, és kivette a marsallbotot az MTSZ kezéből. A határozat kitért arra is, hogy a februári, korábban a szövetség által szervezett WTA-torna helyett a Márky Jenő jogtulajdonában álló, 1996 és 2013 között Budapesten rendezett júliusi salakpályás torna megrendezését támogatja. 2020 és 2023 között pénzügyi garanciát is vállalt rá.

Majd 400 millióval tartozik az MTSZ saját kommunikációs igazgatója cégének Lapértesülés szerint a Magyar Teniszszövetség 707 milliós tartozásának több, mint felére házon belül várnak.

Márky Jenő, a WTA-tornarendezések terén legtapasztaltabb magyar kérdésünkre úgy fogalmazott:

A WTA történetében ilyen skandalum még nem fordult elő. A játékosokat becsapták, mert úgy neveztek, hogy semmit sem tudtak, a torna még helyszínnel sem rendelkezett. Richter Attilának lehetősége lett volna arra, hogy a WTA-szabálya szerint a BOK-csarnoktól 200 kilométeren belül bárhol megrendezze a versenyt. Ha ezt időben jelzi a WTA felé, úgy a februári és az én júliusi versenyemet is automatikusan meg lehetett volna tartani Magyarországon.

Utánajártunk ennek is. 200 kilométeres sugarú körön belül két helyszín van, ami szóba jöhet alternatív megoldásként. A győri Audi Arénát üzemeltető Győr Projekt Kft. ügyvezetője kérdésünkre megerősítette, megkereste őket az MTSZ.

Richter Attila főtitkár úr személyesen érdeklődött nálam még az ünnepek előtt, sajnos azonban több okból sem tudtunk segíteni. A kérdéses időpontban az Audi ETO-nak BL-szezonja zajlik, de a Tatabánya férficsapata is nálunk játssza az EHF-kupa meccseit. Ha ez nem lenne elég, ráadásként a csarnok magassága is akadályt jelent, mert egy méterrel alacsonyabb az előírásnál

– erősítette meg Simon Csaba.

A másik opció Debrecen, bár az csak némi jóindulattal fér bele a 200 kilométeres körbe, így minden bizonnyal a WTA extra engedélye is szükséges lenne ehhez a helyszínváltáshoz. Becsky Andrást azért kerestük, hogy igazolja információnkat, miszerint a Főnix-csarnok iránt is érdeklődött az MTSZ.

Debrecen minden olyan sportesemény kapcsán nyitott a szervezésre, amely közös érdekeknek mentén, win-win alapon megrendezhető. A Hungarian Ladies Open kapcsán volt megkeresés az MTSZ részéről, de egyelőre csak a márciusi Davis Kupa esetében van megállapodásunk a szövetséggel

– nyilatkozta a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője.

Mindkét eset arra enged következtetni, hogy mégiscsak Richter főtitkárnál futnak össze a szálak.

Mi lehet a megoldás?

A februári WTA-verseny jogtulajdonosa az International Management Group. A New York-i központú cég több torna jogait is birtokolja, és adja bérbe világszerte a szervezőknek. A Magyar Tenisz Szövetség is az amerikai sportóriással kötött szerződést 2019-ig. Az IMG akár az MTSZ nélkül maga is megszervezheti a tornát, állhatja annak költségeit, de erre két ok miatt kevés az esély.

Egyrészt nincs helyismerete, kapcsolati tőkéje, így 38 nappal a torna előtt nehezen elképzelhető, hogy képes lenne elvarrni minden szálat.

Másrészt az IMG üzleti vállalkozás, valamennyi versenyét külön kezeli: keresni szeret a versenyein, nem bukni. Márpedig egy kisebb, 250 ezer dollár díjazású tenisztorna magyarországi megrendezése kormánygarancia és szponzorok nélkül cirka 500-600 ezer dollárjába kerülne a hírek szerint.

Az IMG alighanem nem ülne a babérján, ha nem lenne valamilyen megállapodása az MTSZ-el, vagy annak valamelyik képviselőjével. Az ilyen szerződésekben – mint a szintén a szövetséghez köthető melléfogás, a füvespályás Wimbledon Series tervezett Budapestre hozatala esetében – a gyakorlat szerint jelentős összegű kártérítéssel biztosítja be magát a jogtulajdonos, hogy ő semmiképp se bukjon.

Olyan pedig még nem nagyon volt, hogy egy leadott nevezési listás WTA-tornát alig egy hónappal a rajt előtt bárki is visszamondott volna. Amennyiben mégis megtörténik ez, úgy

a teniszvilág egyik nagy blamázsa lesz Budapesthez köthető, ahol valakinek állnia kell a visszalépés után valószínűsíthető kártérítést is, ami információnk szerint 150-200 millió forint is lehet.

Ha nem kell törölni, mert a WTA engedélyezi a debreceni helyszínt, a nemzetközi szervezet akkor sem lesz boldog, hiszen ehhez saját szabályát kell felrúgja, miközben már ahhoz sem szokott hozzá, hogy egy 250 ezer dolláros torna szervezése közben egyáltalán ilyen anomáliák felvetődnek.

Kiemelt kép: Maddie Meyer/AFP