„Végre legyőztem Michael van Gerwent!”

Interjút készített Peter Wrighttal, a darts újdonsült világbajnokával az eseményt szervező szervezet, a PDC.

A szokásosnál többet mosolygó skót vb-győztes szokás szerint visszafogottan tekintett vissza a finálére, de amikor arról kérdezték, mi járt a fejében az utolsó nyíl eldobása után, csak kibuggyant belőle, hogy

„végre legyőztem, végre megvertem Michael van Gerwent!”

Persze utána gyorsan hozzátette még, hogy a családját is büszkévé akarta tenni és sok év megfeszített munkája volt már ebben a világbajnoki címben.

– foglalta össze terveit Wright.

The morning after the night before…

We caught up with World Champion Peter Wright as he reflects on his World title victory over Michael van Gerwen. pic.twitter.com/JOg48ARary

