Esélyt sem hagyott az extravagáns dartsos a vb-döntőben

Peter Wright esélyt sem hagyott a címvédő, holland Michael van Gerwennek, és magabiztos játékkal megnyerte a Londonban zajló PDC-világbajnokságot.

A szerdai döntőben Wright hihetetlen koncentráltan kezdett, kihasználta ellenfele megingásait, és pillanatok alatt kétszettes előnyre tett szert.

Van Gerwen összekapta magát, 2-2-re egyenlített, de ezzel csak felpaprikázta ellenfelét, aki két szinte hibátlan szettel ismét meglépett (4-2).

A holland a hetedik szettre feltámadt, de a következő kettőt 3:2-re elbukta, látszott, hogy nincs kimagasló formában: több esélyt is elszalasztott, a kiszállókban sokszor hibázott.

Wright pedig élt a kínálkozó esélyekkel, kilenc szett után a győzelemért dobhatott és nem is remegett meg a keze: 7-3-as sikerével először nyerte meg a vb-címet, plusz az elsőségéért járó 500 ezer angol fontot.

A 2014-es döntőt is ők ketten játszották, de akkor van Gerwen nyert 7-4-re, majd utána még kétszer, 2017-ben és 2019-ben bizonyult a legjobbnak.

Here is your CHAMPION! 🏆

Peter Wright lifts The Sid Waddell Trophy high as he is crowned the 2019/20 World Champion.

Incredible moment for Peter Wright 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/R37lhH0ljy

— PDC Darts (@OfficialPDC) 2020. január 1.