Szabó Laura: Nem írhatjuk Rasmussen számlájára ezt a vereséget

A magyar válogatott szenzációs első félidei játék után összeomlott és végül drámai fordulattal 28-27-re kikapott Romániától, amivel nem jutott középdöntőbe a világbajnokságon.

A félidőben hat góllal vezettünk, aztán a románok elkezdtek a kapust lehozva támadni, megszórtak minket a szélről és hetesről is. A középdöntő elúszott, de sanszos, hogy az olimpia is.

Közvetlenül a mérkőzés után a remekül játszó Kovacsics Anikó vállalta, hogy nyilatkozik, de érthető okok miatt nem volt jó kedvében a történtek miatt.

Az első félidei szuper játékunk után ezt most nagyon elrontottuk. Érezhető volt, hogy amíg a védekezésünk nem áll össze és folyamatosan gólt kapunk, nyilván megbosszulja magát, ha támadásban nem lövünk gólt. Az első félidőben nagyon jól ment a támadás, a másodikban a románok is belevariáltak, de védekezésben alulmaradtunk. Még nem gondolkozom az Elnök Kupán, mert ez a vereség most még nagyon fáj, de nyilván nem úgy megyünk oda, hogy nem érdekel minket, de ez már nem ugyanaz