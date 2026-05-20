Itt a vége: 12 év után kiesett egy csapat a kézilabda NB I-ből

Kiesett a Komló a férfi kézilabda NB I-ből, mivel hazai pályán 31-29-re kikapott a Győrtől az alapszakasz szerdai, utolsó fordulójában. A baranyaiak

2014 óta szerepeltek megszakítás nélkül az élvonalban.

A győriek ezen a – számukra már tét nélküli – találkozón nyertek először idegenben a mostani szezonban.

A Komló kieséséhez az is kellett, hogy a forduló előtt vele azonos pontszámmal álló Szigetszentmiklós otthon pontot szerezzen (28-28) a PLER ellen. Lakosy Máté hét góllal, Holló Balázs tíz védéssel vette ki részét a bennmaradást érő döntetlenből, írja az MTI.

Balhés meccs Gyöngyösön

A vendégek részéről meglehetősen paprikás hangulatban kezdődött a Gyöngyös-Csurgó mérkőzés, amely még a harmadánál sem tartott, a somogyiak már túl voltak négy kétperces kiállításon, két piros lapon és egy – rendkívül súlyos szabálytalanságért, sportszerűtlenségért járó – kék lapon. Darko Pavlovic után a hajrában Mirko Herceg is piros plusz kék lapot kapott, Alem Toskic vezetőedzőnek pedig piros lapja miatt el kellett hagynia a kispadot. A meccs végül több mint két órán át tartott és 23-22-es hevesi sikerrel zárult.

A sereghajtóként kiesett Budakalász – amely tíz évet töltött az élvonalban – a Balatonfüred otthonában elszenvedett 11 gólos vereséggel búcsúzott. Mátés István tíz gólt lőtt a vendégeknél, így 171 találattal ő lett a gólkirály.

A bajnoki döntős csapatok közül a Veszprém a NEKA otthonában aratott 51-40-es győzelemmel és százszázalékos mérleggel zárta az alapszakaszt, a Szeged pedig hazai pályán tíz góllal nyert a Ferencváros ellen. Az Európa Kupa-döntőre készülő Tatabánya otthon 41-34-re verte a Budai Farkasok csapatát úgy, hogy minden mezőnyjátékosa szerzett gólt.