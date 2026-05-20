Itt a vége: 12 év után kiesett egy csapat a kézilabda NB I-ből

Kiesett a Komló a férfi kézilabda NB I-ből, mivel hazai pályán 31-29-re kikapott a Győrtől az alapszakasz szerdai, utolsó fordulójában. A baranyaiak
2014 óta szerepeltek megszakítás nélkül az élvonalban.
A győriek ezen a – számukra már tét nélküli – találkozón nyertek először idegenben a mostani szezonban.
A Komló kieséséhez az is kellett, hogy a forduló előtt vele azonos pontszámmal álló Szigetszentmiklós otthon pontot szerezzen (28-28) a PLER ellen. Lakosy Máté hét góllal, Holló Balázs tíz védéssel vette ki részét a bennmaradást érő döntetlenből, írja az MTI.
Balhés meccs Gyöngyösön
A vendégek részéről meglehetősen paprikás hangulatban kezdődött a Gyöngyös-Csurgó mérkőzés, amely még a harmadánál sem tartott, a somogyiak már túl voltak négy kétperces kiállításon, két piros lapon és egy – rendkívül súlyos szabálytalanságért, sportszerűtlenségért járó – kék lapon. Darko Pavlovic után a hajrában Mirko Herceg is piros plusz kék lapot kapott, Alem Toskic vezetőedzőnek pedig piros lapja miatt el kellett hagynia a kispadot. A meccs végül több mint két órán át tartott és 23-22-es hevesi sikerrel zárult.
A sereghajtóként kiesett Budakalász – amely tíz évet töltött az élvonalban – a Balatonfüred otthonában elszenvedett 11 gólos vereséggel búcsúzott. Mátés István tíz gólt lőtt a vendégeknél, így 171 találattal ő lett a gólkirály.
A bajnoki döntős csapatok közül a Veszprém a NEKA otthonában aratott 51-40-es győzelemmel és százszázalékos mérleggel zárta az alapszakaszt, a Szeged pedig hazai pályán tíz góllal nyert a Ferencváros ellen. Az Európa Kupa-döntőre készülő Tatabánya otthon 41-34-re verte a Budai Farkasok csapatát úgy, hogy minden mezőnyjátékosa szerzett gólt.
Alapszakasz, 26. (utolsó) forduló:
Liqui Moly NEKA-One Veszprém HC 40-51 (19-28)
Balatonfüredi KSE – CYEB-Budakalász 35-24 (18-11)
HE-DO B.Braun Gyöngyös-Csurgói KK 23-22 (12-12)
Carbonex-Komló – ETO University HT 29-31 (26-27)
OTP Bank-Pick Szeged – FTC-Green Collect 37-27 (18-12)
Szigetszentmiklósi KSK – PLER-Budapest 28-28 (13-13)
MOL Tatabánya KC – Budai Farkasok-Rév 41-34 (20-16)
Az alapszakasz végeredménye:
1. One Veszprém HC 26 26 0 0 1033-715 52 pont – döntős
2. OTP-Bank Pick Szeged 26 22 1 3 929-709 45 – döntős
3. MOL Tatabánya KC 26 20 0 6 822-755 40
4. FTC-Green Collect 26 15 2 9 844-800 32
5. Balatonfüredi KSE 26 12 2 12 699-751 26
6. Liqui Moly NEKA 26 11 3 12 722-785 25
7. PLER-Budapest 26 10 3 13 701-745 23
8. ETO University HT 26 9 3 14 745-779 21
9. HE-DO B.Braun Gyöngyös 26 10 0 16 698-752 20
10. Csurgói KK 26 7 5 14 711-724 19
11. Budai Farkasok-Rév 26 6 6 14 690-768 18
12. Szigetszentmiklósi KSK 26 6 4 16 668-765 16
13. Carbonex-Komló 26 6 3 17 702-778 15 – kiesett
14. CYEB-Budakalász 26 4 4 18 708-846 12 – kiesett
A bajnoki döntő programja:
május 29., péntek:
One Veszprém HC – OTP Bank-Pick Szeged 19.00
június 2., kedd:
OTP Bank-Pick Szeged – One Veszprém HC 19.00
június 5., péntek:
One Veszprém HC-OTP Bank-Pick Szeged 17.00 (amennyiben szükséges)