Két nappal a választás előtt hárommilliárd forint támogatást ítéltek oda a Vári Attila vezette alapítványnak

Horváth Csaba László
2026. 05. 20. 05:57
A kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila irányítása alatt álló Civil út Alapítvány digitális kompetenciák fejlesztésére költené azt a hárommilliárd forintot, amit két nappal az országgyűlési választás előtt ítéltek meg a számára. A volt vízilabdázót annak ellenére nevezték ki a szervezet élére, hogy több nyomozásban is érintett – a vízilabda-szövetségnél megvalósult pénzszórást például továbbra is vizsgálja a rendőrség.

Nem kizárt, hogy a Magyar Péter miniszterelnök vezette kormányra várhat azoknak a vissza nem térítendő – eredetileg európai uniós – támogatásoknak a kifizetése, amelyekről az országgyűlési választás előtt két nappal hozott döntést a Fidesz-kormány.

A kormányzati pályázati portál adatai szerint az április 12-ei választás előtti utolsó munkanapokon több milliárd forint – hivatalosan uniós forrás – sorsáról született döntés az Energiaügyi Minisztériumában. Azonban mivel az Európai Unió jogállamisági problémák miatt befagyasztotta a Magyarországnak járó forrásokat, a pénzeket egyelőre – előre nem látható ideig – a hazai költségvetés előfinanszírozásával fizetik ki – feltehetően ezeket a projekteket is.

Az egyik nyertes a Civil út Alapítvány, amelynek 2 milliárd 992 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében.

A projekt célja összesen „13 636 fő digitális kompetenciáinak fejlesztése országos lefedettséggel.” Mint írják,

a célcsoportot a 16–65 év közötti hátrányos helyzetű személyek, valamint a 65 év feletti korosztály alkotja. Kiemelten bevonásra kerülnek a fogyatékossággal élők, alacsony iskolai végzettségűek, álláskeresők, valamint azok, akik digitális kompetenciáik hiánya miatt nehezen férnek hozzá az online szolgáltatásokhoz.

A projektismertető szerint a képzési program a többi között az eszközhasználat, az elektronikus ügyintézés, az email-használat, az Ügyfélkapu és az EESZT alkalmazásának gyakorlati elsajátítását célozza, amihez az állam biztosít tananyagot.

A Civil út Alapítvány vezetését 2024-ben vette át Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó, Pécs korábbi fideszes polgármesterjelöltje. Vári vezette korábban a vízilabda-szövetséget, ezért is volt meglepő a kinevezése az alapítvány élére, ugyanis a szövetség új elnöke, az Athénban Várival együtt olimpiai bajnoki címet szerző Madaras Norbert tájékoztatása szerint csaknem félmilliárd forint hiány keletkezett a szövetségnél Vári vezetése alatt.

