Ray Romano még mindig évi 18 millió dollárt keres a Szeretünk, Raymond ismétléseiből

J.Sciulli / WireImage
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 20. 19:54
A PageSix írt arról, hogy Ray Romano évi 18 millió dollárt keres a Szeretünk, Raymond című szitkomsorozat ismétléseiből, noha a sorozat húsz éve befejeződött.

Az amerikai tévéiparban a színészek és alkotók pénzt kapnak minden újravetítés, streaminges lejátszás vagy DVD-eladás után is.

A most 68 éves színész a CBS szituációs komédiájának 9 évadában Ray Barone sportújságírót alakította, a műsor utolsó évadában Romano Guinness-rekordot állított fel, mint a legjobban fizetett tévés színész, mikor közel 2 millió dollárt keresett epizódonként.

A Szeretünk, Raymondot 1996 és 2005 közt sugározták. Romano vagyona nagyjából 200 millió dollárra rúg, ami kb. 75 milliárd forintot jelent.

