Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a május 20-án megtartott 21. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 5 (öt)
- 6 (hat)
- 12 (tizenkettő)
- 13 (tizenhárom)
- 23 (huszonhárom)
- 24 (huszonnégy)
- 35 (harmincöt)
Második számsorsolás:
- 15 (tizenöt)
- 17 (tizenhét)
- 22 (huszonkettő)
- 24 (huszonnégy)
- 25 (huszonöt)
- 27 (huszonhét)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 67 darab, nyereményük egyenként 241 840 forint;
- 5 találatos szelvény 2419 darab, nyereményük egyenként 6700 forint;
- 4 találatos szelvény 35 483 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.