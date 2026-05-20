kim kardashianskimskokainnagy-britannia
Élet-Stílus

Kim Kardashian fehérneműi között találtak 3 milliárdnyi kokaint

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: (L-R) Kris Jenner, Kim Kardashian and Khloé Kardashian attend the NikeSKIMS Launch Event at Nike House of Innovation on September 24, 2025 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for SKIMS/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 05. 20. 19:45
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: (L-R) Kris Jenner, Kim Kardashian and Khloé Kardashian attend the NikeSKIMS Launch Event at Nike House of Innovation on September 24, 2025 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for SKIMS/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Börtönre ítélte egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 7 millió font (2,9 milliárd forint) értékű kokaint csempészett Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának, a Skims-nek a szállítmányában – írta az Associated Press.

A 40 éves Jakub Jan Konkel egy 28 raklapnyi Hollandiából származó Skims ruházatot szállító teherautót vezetett, mikor szeptemberben a határőrök megállították egy essexi kikötőben. A brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség szerint a férfi útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kilogrammnyi, egyenként 1 kilogrammos csomagolásba pakolt kábítószert.

Konkel vallomásában arról beszélt, 4500 euró (mai értékén 1,6 millió forint) ellenében vállalta el a fuvart.

A Chelmsfordi Koronabíróság 13 és fél év börtönbüntetésre ítélte kábítószer-csempészetért.

A hatóság azt is közölte, hogy a ruhaszállítmánnyal semmi gond nem volt, sem az importőrnek, sem az exportőrnek nem volt köze a droghoz.

SKIMS

Kardashian márkája hatalmas érdeklődés mellett 2019-ben indult, pár perc alatt elfogyott az összes termék, 600 millió forintnyi bevételt produkálva. Igaz, ehhez hozzájárult, hogy iszonyatos promózás előzte meg, a fehérneműkben fotózták a celeb mellett testvéreit,  Kourtney Kardashiant, Kylie és Kendall Jennert, illetve Meghan Foxot, Kate Moss-tBrooke Shields-et és Juliette Lewist, hogy csak példát hozzunk.

Kapcsolódó
Anthony Hopkins lecsapta a magas labdát Kim Kardashian hannibálos arcpántját látva
Kardashian maszkja állítólag fiatalít, Hopkinsé inkább megijeszt – de mindkettő feszesen tartja az arcizmokat.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Hang: bezuhantak a Mediaworkshöz tartozó megyei lapok
Ukrán pénzszállítók ügyvédje: összeomlott az Aranykonvoj-ügy hivatalos indoklása
Bárándy Péter váltja Semjén Zsoltot a vadászati védegylet élén
Ilyen volt Budapest 75 éve – rájössz, melyik teret látod a régi fotókon?
Elkészült a Tisza Alaptörvény-módosítása: nem tölthet 8 évnél többet hivatalban a kormányfő, vége lehet a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik