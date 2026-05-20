Megható dolgot tett a hokiválogatott kapusa, miután a csapat megnyerte a legfontosabb vb-meccsét

Jégkorongos öltözőkben bevett szokás, hogy a játékosok egymás közt is eldöntik, hogy ki volt épp az adott mérkőzés legjobb játékosa, amit aztán a többiek előtt megindokolva, egy vándorló ereklye átadásával ismernek el. Miután a magyar válogatott átgázolt a briteken az elitvilágbajnokságon, amely győzelem akár újabb bennmaradást is érhet, a meccsen minden lövést hárító Bálizs Bence az ereklyét (amely jelen esetben egy kard) ezúttal Bartalis Istvánnak adta, akinek szerencsétlen módon mindössze négy percig tartott a mostani vb, miután belesérült egy kőkemény palánkra lökésbe az Ausztria elleni rangadón.

Szeretném olyannak adni, akinek olyan kitartása van, hogy nagyon sokan példát vehetnénk arról, mi melót beletesz abba, hogy itt legyen velünk a mindennapokban. Lehet, páran már abbahagytuk volna a helyében a hokit

– méltatta Bálizs a 35 éves Bartalist, akinek a karrierjét végigkísérik a sérülések.

Ezek örömkönnyek

– mondta válaszul Bartalis, aki a britek elleni mérkőzés után hazatér Svájcból, de sok sikert kívánt a folytatásra a csapatnak.

A meccskorongot is kiosztották a játékosok, ezt Sofron István adta át a születésnapos szövetségi kapitánynak, Majoross Gergelynek.

„Nem ezért az egy meccsért jöttünk. Szeretnénk fejlődni, minél több mérkőzést játszani a legjobbak ellen, és ez akkor biztosított, ha bennmaradunk. Az pedig csak később dől el, hogy jövőre is itt lehetünk-e ebben az osztályban.

Az volt a siker kulcsa, hogy az egyének háttérbe szorultak, a csapat pedig előtérbe került. A folytatásban is hasonlóra lesz szükség

– mondta az MTI-nek a mérkőzésről a 47 éves szakember.

A kedd esti sikerrel a magyar csapat nagy lépést tett a bennmaradás felé. Bár még négy forduló hátra van, a három vereséggel álló brit válogatott nem tűnik esélyesnek arra, hogy pontokat szerezzen a házigazda, legutóbbi két vb-n döntős svájci, valamint a finn, a lett és a német együttes ellen.

Most két pihenőnap következik a magyarok számára, aztán jöhet a németek elleni ütközet pénteken.