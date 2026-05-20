mediaworksnyomtatott sajtópéldányszámok
Belföld

Magyar Hang: bezuhantak a Mediaworkshöz tartozó megyei lapok

admin Spirk József
2026. 05. 20. 15:16
A Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség (Matesz) hosszabb ideje nem tett közzé adatokat a Magyarországon megjelenő újságok példányszámairól, a Magyar Hang viszont megszerezte az auditált számokat.

A lap szerint tovább zuhant a nyomtatott lapok eladása, különösen a Mediaworkshoz tartozó kiadványok esetében.

A megyei napilapok (ezek mindegyike a propagandagyárhoz tartozik) olvasóinak tizede eltűnt egy év alatt, tehát átlagosan közel tíz százalékot estek az eladásaik. A Dunaújvárosi Hírlap meg is szűnt.

Még nagyobbat zuhant a leköszönt kormányhoz köthető két bulvárlap: a Bors eladási száma egyetlen év alatt több mint 18, míg a Hot! magaziné 17 százalékkal lett kevesebb. Nem járt sokkal jobban a szintén Mediaworkshoz tartozó női lap, a Fanny sem: ott közel 14 százalékkal csökkent a példányszám.

A Szabad Föld hetilap értékesítése 12,76 százalékkal zsugorodott, míg az állami Nemzeti Sportból 2025 végén már csak napi 13.077 példány fogyott (ez 8,54 százalékos csökkenés egy év alatt).

