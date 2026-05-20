Kozsó a Blikknek panaszkodott, hogy végrehajtók törtek rá, és elvitték a személyes értékeit

Kozsó fellépőruháit is elvitték a véghajtók, akik a szülei korábbi adóssága miatt szállták meg a családiházat.

Az énekes a Blikknek azt mondta, hogy a végrehajtók 87 éves édesapja közösköltség-tartozása miatt „törtek rájuk”, „feszítővassal estek neki a garázsajtónak, majd vittek mindent, ami mozdítható”. Az akcióval állítólag még nem is végeztek, bár eddig is begyűjtöttek rengeteg ingóságok, hamarosan visszatérnek egy újabb fordulóra.

Kozsó azt mesélte az újságnak, hogy a végrehajtók rendőrségi kísérettel érkeztek, rakodómunkásokat is hoztak magukkal, és azonnal nekiestek mindkét házrésznek.

Az édesapa ingóságai mellett Kozsó „értékeit” is vitték.

Most majd bíróságon harcolok az Ámokfutó klipekben használt fellépőruháimért? Amelyek jó húszévesek… milyen számlával igazolom, hogy az enyémek? Borzasztó ez az egész

– monda az énekes, aki azt is állította, hogy az elmaradt befizetéseket már a végrehajtás előtt rendezték.

Az énekes elmondása szerint az édesapja nevén volt egy Budapest belvárosi üzlethelyiség, ahol az azt menedzselő üzletvezető nem fizette be közös költségét. A tartozásból hivatalos ügy lett. Kozsó szerint amikor kifizettek minden elmaradást, azt hitték, megoldódott az ügy, ám váratlanul értesítést kaptak, hogy az üzlethelyiséget is elárverezik.