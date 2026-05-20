Sok minden tisztázatlan a Fradi körül, de egy elvágyódó játékost megnevezett a sportigazgató

A sportigazgató szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével a labdarúgó NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencvárosnál.

Hajnal Tamás az M1-nek beszélt a holtszezonról, mint elmondta,

a változások idejében sok minden tisztázatlan, a tervekhez konkrét információkra van szükség, ezért jelenleg kivárnak.

Hozzátette, a csapat nagyjából megvan, ezért nincs nyomás alatt a klub. Megjegyezte, a korábbi években mindig az volt a cél, hogy lehetőleg már a nemzetközi kupaselejtezők előtt kész legyen a keret, idén viszont ez várhatóan másképpen alakul.

A futballistákkal kapcsolatban a sportigazgató elmondta, egyelőre nem születettek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyalnak.

Az egyik várható távozó Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Stankovic szeretné a Crvena zvezdához csábítani.

Hajnal Tamás megjegyezte, valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.