Hét hónappal a tragédia után eltemették a Kenyában lezuhant Süllős Gyulát és családját

MTI/Balogh Zoltán
2026. 05. 20. 18:49
Szerda délután az Új Köztemetőben búcsúztatták el a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt magyar családot, írja a Blikk.

A hét hónappal ezelőtti tragédiában életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja is, valamint a bébiszitter is.

Az áldozatok teste annyira összeroncsolódott, hogy hetekig tartott, amíg DNS alapján azonosítani tudták őket. A külügyi tárca segítségével néhány hete sikerült a családnak hazahozni a nyolc magyar elhunyt közül hét áldozatot.

A temetést a korábbi sportvezető testvérének két fia szervezte meg. A több száz gyászoló a család kérésének megfelelően egy szál fehér rózsával érkeztek. Köztük ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetségét képviselve az elnök, az olimpiai bajnok Kovács Kokó István, illetve az énekes Fásy Ádám, aki az ellenőrző testület tagja. A megemlékezésen részt vett Varga Viktor is, aki Leonard Cohen Hallelujah című dalát énekelte el.

Hogy pontosan mi okozta a balesetet, még nem tudni, a kenyai polgári repülési hatóság (KCAA) várhatóan még legalább egy évig vizsgálja az eset részleteit.

Már nem a milliárdosok kiváltsága a kenyai szafarizás, a lezuhant gép pedig nem a kisrepülés Porschéja
Annyi magyar turista utazik évente Kenyába, mint a Maldív-szigetekre, a kelet-afrikai ország pedig árban a felső középosztálynak is elérhetővé vált. A tragikus sorsú Cessna 208 Caravan megbízható repülő, de a baleset idején zord időjárási körülmények uralkodtak.
