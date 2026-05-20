Hét hónappal a tragédia után eltemették a Kenyában lezuhant Süllős Gyulát és családját

Szerda délután az Új Köztemetőben búcsúztatták el a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt magyar családot, írja a Blikk.

A hét hónappal ezelőtti tragédiában életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja is, valamint a bébiszitter is.

Az áldozatok teste annyira összeroncsolódott, hogy hetekig tartott, amíg DNS alapján azonosítani tudták őket. A külügyi tárca segítségével néhány hete sikerült a családnak hazahozni a nyolc magyar elhunyt közül hét áldozatot.

A temetést a korábbi sportvezető testvérének két fia szervezte meg. A több száz gyászoló a család kérésének megfelelően egy szál fehér rózsával érkeztek. Köztük ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetségét képviselve az elnök, az olimpiai bajnok Kovács Kokó István, illetve az énekes Fásy Ádám, aki az ellenőrző testület tagja. A megemlékezésen részt vett Varga Viktor is, aki Leonard Cohen Hallelujah című dalát énekelte el.

Hogy pontosan mi okozta a balesetet, még nem tudni, a kenyai polgári repülési hatóság (KCAA) várhatóan még legalább egy évig vizsgálja az eset részleteit.