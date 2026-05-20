Deutsch-Lazsányi Erika lemondott a ritmikusgimnasztika-szövetségben betöltött pozíciójáról

A Magyar Hang cikke szerint lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Technikai Bizottságának elnöke, a magyar válogatott csapattal is foglalkozó koreográfus, Deutsch-Lazsányi Erika. A lap információját Bencze György szövetségi elnök is megerősítette:

Ahogyan arról a tegnapi napon a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség közgyűlését tájékoztattam, Deutsch-Lazsányi Erika 2026. március 24-én mondott le szövetségünk Technikai Bizottságának elnöki posztjáról, melynek hatályául május 14-ét (a 2026-os várnai Európa-bajnokságra történő nevezések határideje) jelölte meg

– írja a Magyar Hang.

A magyar ritmikus gimnasztikában 2024-ben robbant ki egy botrány, akkor jelent meg az azóta bezárt Szabad Európán egy cikk, amelyből kiderült, hogy ritmikusgimnasztika-körökben több volt sportoló, szülő és edző kifogásolta egy szakmai vezető magatartását a versenyzőkkel. Azt pedig a Népszava tette hozzá, hogy nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben, amelyet a svájci székhelyű, a tornasport etikai és fegyelmi ügyeivel foglalkozó független szervezet (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) végez, és megnevezték Deutsch-Lazsányi Erikát érintett edzőként. A GEF 2025-ben hivatalosan információkat kért ki egy a magyar ritmikus gimnasztikát érintő ügyben. A szervezet az elmúlt években több súlyos szankciót hozott a ritmikus gimnasztikában tevékenykedők ellen, elsősorban bántalmazással és bírói szabálysértésekkel kapcsolatos esetekben.

Nemrég egy korábbi sportoló, Kocsis Evelin édesanyja állt a nyilvánosság elé és mondta el, hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül a lánya, majd a lánya és más sportolók is bántalmazó edzői magatartásról beszéltek nyilvánosan.

Deutsch Tamás felesége több pert is indított, de volt, amelyet elvesztett, és olyan is, amitől elállt – mint például a Telex esetében.