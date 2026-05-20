Egy 33 éves nő szállította a nehéz sorsú gyermekeket a 70 éves cukrosbácsinak,

Vádat emelt a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a hetvenes férfival szemben, aki nehéz sorsú gyermekeket bántalmazott szexuálisan. A férfinak szexuális erőszak, emberkereskedelem, kényszermunka, gyermekprostitúció kihasználásának kísérlete, valamint gyermekpornográfia miatt kell felelnie. Az őt segítő nőnek emberkereskedelem és kényszermunka miatt kell felelnie.

Gulyás Ildikó, a Veszprém Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a férfira 13 év fegyházbüntetést, míg a nőre 10 év fegyházbüntetést kért az ügyészség azzal, hogy férfit feltételesen se bocsássák szabadságra és tiltsák el őt minden olyan tevékenységtől, amely révén kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

A vádirat szerint a 33 éves nő 2023 nyarán ismerte meg a férfit, aki szexuális szolgáltatásért cserébe szállást, illetve pénzt adott neki. A nő hamar felismerte, hogy a férfi a fiatal lányokhoz vonzódik, ezért elhatározta, hogy ellátásért és pénzért lakásotthonból, illetve nevelőszülőktől szökésben lévő kiskorúakat bír rá a férfival való szexuális cselekményekre, és ebből ő maga bevételre tesz szert.

Energiaitalokat, édességeket adott a kislányoknak

A nő 2024-ben ismerte meg a hátrányos helyzetű, 13–17 éves sértetteket, akik a lakásában találkoztak az oda rendszeresen feljáró, akkor 70 éves férfival. A férfi energiaitalokat, édességet vitt magával, hogy így kerüljön közelebb a kiskorú és kiszolgáltatott helyzetben lévő lányokhoz. Voltak, akiket a terheltek nem tudtak rávenni a szexuális cselekményekre. A férfi szexuális erőszakot követett el az egyik kislányon, akiről korábban pornográf felvételt készített.

A 33 éves nőnek sikkasztás, a férfinak pedig hamis tanúzásra felhívás miatt is felelnie kell, miután a nő az egyik sértett nála elhelyezett értékeit eltulajdonította, míg a férfi az ügy egyik tanúját arra akarta rábeszélni, hogy valótlan vallomást tegyen.

Egy nagymama a tízéves unokája sérelmére követett el szexuális erőszakot.