„A preferencia az öt élbajnokság egyike” – külföldre menne az NB I legjobb magyar játékosa

Nagyon jó idénye volt, olyan teljesítményt nyújtott, amivel a szezon legjobb játékosa lett, és Marco Rossi szövetségi kapitány is elismerte ezt. Nagyon pozitívan beszélt róla és a válogatottban is lehetőséget kapott

– értékelte a 24 éves középpályás szezonját Filipovics Vladan az M1-nek.

Hozzátette: januárban már beszélgettek az átigazolásáról, voltak is lehetőségei a továbblépésre, de arra jutottak az NB I-es szezon legjobbjának választott Vitálissal és a győri vezetőkkel, hogy jobb lenne, ha nyárig az ETO-nál maradna, megpróbálna minél jobb teljesítményt nyújtani, a csapattal bajnokságot nyerni, és ha mindez sikerül, akkor nyáron megpróbálkozhatnak a klubváltással.

Most mindenféleképpen az a tervünk, hogy külföldi csapatot találjuk neki. A preferencia az, hogy Európán belül maradjon, ha van rá lehetőség, az öt élbajnokság egyikébe kerüljön, de természetesen olyan csapatot szeretnék neki keresni, ahol reális esélye lesz játszani

– mondta.

Elárult, hogy vannak megkeresések, és január óta ő is keresi a csapatokat. Nagyon sok klubtól érkeztek pozitív visszajelzések, de Vitálisnak élő szerződése van, ezért olyan ajánlatra van szükség, amivel jelenlegi klubja is elégedett lesz és a játékos is.