Gulyás Gergely: A Fidesz–KDNP-frakció törvényjavaslatot terjesztett elő a magyar gazdákat védő intézkedések újbóli bevezetésére

A Tisza-kormány Facebook-kormányzást folytat, ezért érdemi munkára nincs ideje, ütötte fel szerdai posztját Gulyás Gergely.

A fideszes képviselő szerint így fordulhatott elő, hogy a kormány hivatalba lépése óta nem korlátozza az ukrán mezőgazdasági termékek magyarországi importját.

„Az olcsó, gyenge minőségű és az Európai Unióban már betiltott növényvédőszerek alkalmazásával megtermelt gabona és más termények súlyosan veszélyeztetik a hazai agráriumot és a magyar élelmiszerpiacot” – fogalmazott.

Bejelentette,

annak érdekében, hogy a Tisza-kormány mulasztását orvosoljuk, a Fidesz–KDNP-frakció törvényjavaslatot terjesztett elő a magyar gazdákat védő intézkedések újbóli bevezetésére, a korábbi Fidesz–KDNP-kormány alatt alkalmazott, az Ukrajnából származó élelmiszerekre vonatkozó importtilalom visszaállítására.

