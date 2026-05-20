Felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrahajtásokat a Tisza törvényjavaslata értelmében

Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat.

A Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva, hivatalból és soron kívül felfüggessze.

Azzal indokolnak, hogy a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a még folyamatban lévő perek felfüggesztését elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.

A törvényjavaslat szerint

mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Arról is gondoskodtak a javaslat szövegében, hogy ha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse.

A Tisza az Alaptörvény-módosításról szóló javaslatát is benyújtotta szerdán, ahogy a parlamenti vizsgálóbizottságokról szólót is.