Felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrahajtásokat a Tisza törvényjavaslata értelmében

Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat.
A Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva, hivatalból és soron kívül felfüggessze.
Azzal indokolnak, hogy a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a még folyamatban lévő perek felfüggesztését elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.
A törvényjavaslat szerint
mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
Arról is gondoskodtak a javaslat szövegében, hogy ha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse.
A Tisza az Alaptörvény-módosításról szóló javaslatát is benyújtotta szerdán, ahogy a parlamenti vizsgálóbizottságokról szólót is.