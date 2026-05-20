gulyás gergely
Belföld

Gulyás szerint a Tisza alkotmánymódosításából az következik, hogy lazítanak az eddigi migránspolitikán

facebook / gulyás gergely
admin Spirk József
2026. 05. 20. 22:01
facebook / gulyás gergely

Gulyás Gergely szerdán délután két Facebook-posztban is kritizálta a  Facebook-politizálással vádolt Tisza Pártot. A másodikat az új kormány alkotmánymódosítási javaslatainak megjelenése váltotta ki.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg, most pedig az Alaptörvény és az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat, ami szerinte „több kérdést vet fel, mint amennyit rendez”.

Gulyás szerint ezek közül a legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése.

Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg.

Az ellenzéki politikus messzebb menő következtetést is levon a bekezdés törléséből. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot.

Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást

– írta Gulyás.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vezetés közben meghalt egy férfi Újpesten
Magyar Hang: bezuhantak a Mediaworkshöz tartozó megyei lapok
Bárándy Péter váltja Semjén Zsoltot a vadászati védegylet élén
Donald Tusk Magyar Péternek: Köszönöm, hogy neked magyar zászló színű a szíved
Elkészült a Tisza Alaptörvény-módosítása: nem tölthet 8 évnél többet hivatalban a kormányfő, vége lehet a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik