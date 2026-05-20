Gulyás szerint a Tisza alkotmánymódosításából az következik, hogy lazítanak az eddigi migránspolitikán

Gulyás Gergely szerdán délután két Facebook-posztban is kritizálta a Facebook-politizálással vádolt Tisza Pártot. A másodikat az új kormány alkotmánymódosítási javaslatainak megjelenése váltotta ki.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg, most pedig az Alaptörvény és az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat, ami szerinte „több kérdést vet fel, mint amennyit rendez”.

Gulyás szerint ezek közül a legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése.

Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg.

Az ellenzéki politikus messzebb menő következtetést is levon a bekezdés törléséből. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot.

Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást

– írta Gulyás.