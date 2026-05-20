Krausz Ferenc alapítványa 17 milliárdot kapott eddig az államtól, de csak az összeg 1 százalékát használták fel

Tanács Zoltán miniszter részletes elszámolást kért Krausz Ferenc alapítványától az eddig elutalt 17 milliárd forintos támogatásról.

A fejlesztési miniszter arról beszélt az RTL Híradójának, hogy az MTA kutatóintézetek átszervezése óta nagy a bizonytalanság a akadémiai körökben. Tanács szerint a feladat jelenleg az, hogy a kutatókkal folytatott párbeszédben megértse, hogy mit szeretne a közösség. Bár tervezi Krausz Ferenccel eddig még nem ült egy asztalhoz a miniszter.

A Nobel-díjas fizikus alapítványával biztosan szerződést bont a kormány. Az Élvonal Alapítvánnyal tavaly 261 milliárdos hosszú távú szerződést kötött a Hankó Balázs vezette tárca. A támogatásért cserébe az alapítvány csúcskutatásokat és tehetséggondozást vállalt.

Tanács szerint a közpénz-felhasználás ebben a konstrukcióban nem átlátható, ezért vizsgálatot indított.

Ez egy átláthatatlan és személyhez kötött modellben valósul meg, a jelenlegi finanszírozási szerződés hat évre szól, és több mint 260 milliárd forintot juttatna a rendszerbe, lényegében az állami kutatási és innovációs ökoszisztémával párhuzamos struktúrákat hozva létre, ezért azt gondoljuk, hogy nem egy jó modell

– mondta a miniszter.

Az eredti megállapodás szerint az alapítvány idén 220 milliárdot hívhatott volna le, és 17 milliárdot ki is fizetett már az állam. Az azonban, hogy mire ment a pénz, egyelőre tisztázatlan.

Az alapítvány azt írta az RTL-nek, hogy eddig csak az elutalt összeg 1 százalékát használták fel. A 170 millió forintot egy híres svájci magyar kutató bevonzására költötték, és további külföldön dolgozó tudósokkal is előrehaladott egyeztetéseket folytatnak.