Méterekre közelített meg két orosz vadászgép egy brit felderítő repülőt

Orosz harci repülőgépek nemrégiben veszélyes manővereket hajtottak végre egy brit felderítő repülőgép közvetlen közelében a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben – közölte szerdán a londoni védelmi minisztérium az MTI szerint.

A tájékoztatás szerint az incidens még áprilisban történt, amikor a brit királyi légierő (RAF) egyik Boeing RC-135 Rivet Joint típusú, elektronikus felderítésre kialakított, légi járőrözési rutinfeladatot ellátó repülőgépét egy orosz Szu-35-ös és egy Szu-27-es vadászgép néhány méternyire megközelítette.

A Szu-35-ös olyan közel került az RC-135-öshöz, hogy működésbe léptek a brit repülőgép veszélyhelyzeti rendszerei és kikapcsolt a robotpilóta.

A Szu-27-es mindeközben hatszor áthúzott keresztben a brit felderítő gép előtt, az egyik alkalommal alig hat méternyire az RC-135-ös orrától – áll a brit védelmi tárca szerdai ismertetésében.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az RAF felderítő repülőgépe nem hordozott semmiféle fegyverzetet, és a Fekete-tenger nemzetközi légterében haladt a NATO keleti szárnyának biztosítására kezdett, más szövetséges légierőkkel együtt végzett repülési program keretében.

A tájékoztatás szerint a személyzet a veszélyes orosz akció közepette is nyugalmát megőrizve, professzionális módon folytatta a repülést és végrehajtotta feladatát.

A héten a brit védelmi minisztérium és a külügyminisztérium egyaránt diplomáciai demars formájában fejezte ki tiltakozását Oroszország londoni nagykövetségének, elítélve az orosz pilóták veszélyes és elfogadhatatlan magatartását – fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni védelmi tárca.

John Healey védelmi miniszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy az ilyen akciók a balesetek és a potenciális eszkaláció súlyos kockázatával járnak.

Hozzátette: az incidens nem fogja elrettenteni Nagy-Britanniát attól, hogy megvédje NATO-szövetségeseit és saját érdekeit az orosz agressziótól.

A londoni védelmi minisztérium szerint ez volt a legveszélyesebb incidens azóta, hogy 2022 szeptemberében, szintén a Fekete-tenger felett egy orosz harci repülőgép rakétát lőtt ki a brit légierő egyik Rivet Joint gépére.

A rakéta nem találta el a brit felderítő repülőgépet, és Moszkva annak idején műszaki meghibásodással magyarázta a történteket.

Az orosz magyarázatot a brit védelmi minisztérium nyilvános közleményben elfogadta, de a BBC brit közszolgálati médiatársasággal később három magas beosztású nyugati katonai illetékes egybehangzóan azt közölte, hogy az orosz gép a földi irányítás „nem egyértelműen megfogalmazott utasítása” nyomán indította el a rakétát a brit Rivet Joint repülőgép felé.