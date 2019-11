Most nagyon úgy tűnik, hogy az NBA következő legendája egy kelet-európai fehér srác lesz

Luka Doncic tavaly elemi erővel robbant be az amerikai profi kosárligába. Az erős kezdő idény után a másodikat még brutálisabb tempóban indította: meccsről meccsre rekordokat dönt, most például LeBron James-t érte be egy statisztikában. Sokan már arról beszélnek, hogy nem az a kérdés, legenda válik-e a szlovénból, hanem hogy ő lesz-e minden idők legjobb NBA-játékosa.

Szeretem a tigriseket. Ha majd Amerikába költözök, akkor lehet, hogy veszek is egyet, mint Mike Tyson.

– így találgatta a jövőjét két évvel ezelőtt a csillogó, egyedi fényezésű Porsche Panameráját vezető 18 éves Luka Doncic, aki az NBA kapujában állva már Európa-bajnoknak és Euroliga-győztesnek mondhatta magát. Már akkor olyan karrier állt mögötte, amiért 40 éves játékosok is összetennék a két kezüket. Felmerül a kérdés, hogy mégis hol tetőzhet ez a már most is elég szép karrier? Itt és most megpróbáljuk kitalálni, de előbb beszéljünk arról, hogyan jutott el idáig.

A szlovén szépség és a szerb kosaras

Luka Doncic Szlovénia fővárosában, Ljubljanában született, édesanyja Mirjam Poterbin, a divatszakmában dolgozott, míg édesapja Sasa Doncic kosarasként, majd edzőként tevékenykedett. Doncic apai oldalról szerb származású, anyai oldalról pedig szlovén. A család elmondása szerint Luka nagyjából 1 éves korában fogott először kosárlabdát a kezében, onnantól kezdve pedig nem is nagyon engedte el azt. Pár év múlva a szülei felállítottak neki egy mini palánkot a nappaliban, a kisfiú pedig képes volt hosszú órákon keresztül csak dobálni, na és persze zsákolni. Doncic több sportot is kipróbált, gyerekkorában focizott is, de mikor elkezdett nőni, abbahagyta és csak a kosárlabdára koncentrált. Luka szülei 2008-ban elváltak, a tehetséges fiú pedig az édesanyjával maradt. Szerencsére a pályafutásában nem okozott nagy törést, hogy nem az edzősködő édesapja kapta meg a felügyeleti jogot. Egy ljubljanai sportiskolában 7 évesen már a három évvel idősebbek között játszott, Doncic így emlékszik vissza erre az időszakra:

Mindig idősebbek ellen játszottam, akik sokkal erősebbek és gyorsabbak voltak nálam, így máshogy kellett legyőznöm őket: ekkor tanultam meg ésszel játszani.

Ez a mentalitás később aztán az egész pályájára kihatott.

Nem kifejezetten kis játékos: kicsivel több mint 2 méter magas, ráadásul erős felépítésű. Ennek ellenére soha nem a testi ereje volt az erőssége, hanem a technikája és az, hogy elképesztően átlátja a játékot. Ha kell, akkor bele tud menni a párharcokba, remekül működik a palánk alatt is, de az az ő igazi erőssége, ha valamit fineszből kell megoldani. Mindemellett elég sokoldalú: bár nem az a posztja, de akár irányítóként is a mezőny legjobbja tud lenni, arról már nem is beszélve, hogy a hárompontos vonal mögül is nagyon hatékony.

Kicsit olyan, mint a fiatal Dirk Nowitzki, csak sokkal jobb.

Kimondani is félelmetes: de Doncic mindössze 4 éve, 2015-ben kezdte meg a profi pályafutását, az első klubja rögtön a spanyol bajnokság és Európa egyik legerősebb csapata, a Real Madrid lett. A spanyol fővárosban nem volt sokáig kérdéses, kiről fog szólni az elkövetkező években a csapat játéka. Doncic egyébként a 7-es mezszámot választotta, ezzel akart tisztelegni az egyik példaképe, a görög Vasszilisz Spanulisz előtt. A szlovén fiatal 2015 végére már alapembernek számított a csapatban, az első idényben bajnok is lett, majd rá egy évre rögtön duplázni is tudott. 2017-ben spanyol Király Kupát nyert a csapattal, a bajnokságban és az Euroligában pedig az év fiatal játékosának választották, de ez még mind semmi volt a 2018-as eredménylistához képest.

Doncic az utolsó európai évében a Real Madriddal újra megnyerte a Liga Endesát, behúzták az Euroligát, majd a szlovén válogatottal megnyerte a kosár Eb-t is.

Ezek az érmek már egy karrier végén is szépen csillognának, de Doncic ekkor még alig múlt 19 éves, így nem túlzás azt állítani, hogy

világsztárként érkezett az NBA 2018-as draftjára.

Az amerikai profi kosárliga válogatójára még soha nem került be olyan újonc, aki ilyen, vagy akárcsak ehhez hasonló eredményeket tudott volna felmutatni. Nem csoda, hogy a draft előtt kiemelten foglalkoztak a csodagyerekkel, az NBA például egy 5 perces riportot forgatott vele Madridban.

Doncic ebben elmondta, hogy ő még mindig csak egy gyerek, aki imád számítógépes játékokkal játszani, a barátaival lógni és kosárlabdázni. A játékos bal karjára egy hatalmas tigris van tetoválva, állítása szerint ennek csak az az oka, hogy szereti a tigriseket. Doncic arról is beszélt, hogy nagyon szereti Madridot, mivel mindig remek az idő, kedvesek az emberek és jók az ételek. Utóbbiról azt mondta, hogy próbál normálisan étkezni, mert korábban csak és kizárólag tésztát és hamburgert volt hajlandó enni.

1/3: Atlanta

A 2018-as NBA-drafton az első kör harmadik helyére rangsorolták, ezzel ő lett a válogató egyik legnagyobb, legígéretesebb fogása. A szlovén sztárt az Atlanta Hawks vitte el, de aztán gyorsan el is üzletelték a Dallas Mavericks-szel egy 2019-es első körös draftpickért és Trae Young-ért cserébe. Így került Európa legjobb játékosa végül a Dallashoz, ahova időközben megérkezett a lettek óriása, Kristaps Porzingis is, így a Mavericksben elég komoly európai blokk jött létre 2019-re. De térjünk vissza Doncicra, aki NBA ide vagy oda, pontosan ott folytatta, ahol abbahagyta.

A játékost már az első idényében az év újoncának választották.

És ez még mind semmi: az első jó év után a 2019-es még sokkal jobban indult számára. Hétről hétre elképesztő magas pontokat átlagol, 20 évesen és 269 naposan már négy meccs óta nem megy 30 pont alá, ráadásul minden mérkőzésen 10 fölötti asszisztot dob. Ennyi idősen hasonló teljesítményre korábban csak egy játékos volt képes, mégpedig LeBron James.

Doncic korábban azt nyilatkozta, hogy senkihez nem szeretné magát hasonlítani, de gyerekként mindig csodálta James játékát. LeBront a legutóbbi meccse után megkérdezték a szlovénról, aki elismerően nyilatkozott róla.

Nagyon tisztelem és nagyon jó játékosnak tartom, az pedig hihetetlen, hogy én inspiráltam őt, pláne, hogy nem is az Egyesült Államokból érkezett.

Hova tovább?

Tekintve, hogy Luka Doncic még csak 20 éves, hatalmas jövő állhat előtte az NBA-ben. A hatalmas pedig úgy értendő, hogy ő lehet minden idők legjobb játékosa. Nagy előnye, hogy ő már fiatal kora ellenére is kész játékosként érkezett az NBA-be, ez pedig meg is látszik a játékán, hihetetlenül magabiztos, nagyon pimasz, és ez igazából jól is áll neki. Ha tudja tartani ezt a tempót, tényleg megjósolhatatlan, hol lesz számára a csúcs.

Nagy kérdés persze, hogy mennyire fogják elkerülni a sérülések illetve a botrányok. Az előbbivel valószínűleg nem lesz sok baja, mivel elsősorban nem erőből játszik. Ezzel a stílussal akár 15 évet is eltölthet az NBA-ben, az ő tudásával ennyi idő alatt szédítő magasságokba lehet jutni.

Hogy az utóbbival mi lesz, azt majd meglátjuk, ha elkezd kamaszodni.

Kiemelt kép: Tom Pennington/GETTY