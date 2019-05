Djokovic úgy rápörgött a Roland Garrosra, hogy kárt tett az edzőteremben

Vasárnap kezdődnek a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros küzdelmei, amelyen a világelső Novak Djokovic az első kiemelt a férfiak mezőnyében, és a lengyel Hubert Hurkacz ellen játszik az első fordulóban. A szerb klasszis már Párizsban készül, pénteken pedig kárt tett az edzőteremben.

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 2019. május 24.